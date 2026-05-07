НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»

НОК Беларуси: приветствуем решение МОК снять санкции с белорусских спортсменов.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси приветствует решение МОК снять ограничения на допуск белорусских атлетов к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет сегодня сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусов в турнирах. В отношении россиян санкции сохраняются.

«Национальный олимпийский комитет Беларуси приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов.

Это решение имеет большое значение для всего белорусского спортивного сообщества и является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны. От всей белорусской спортивной общественности мы выражаем благодарность президенту МОК Кирсти Ковентри за взвешенную и принципиальную позицию», – говорится в заявлении НОК.

«НОК Беларуси полностью поддерживает заявление МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений.

Мы твердо убеждены, что спорт призван служить объединяющей силой и должен оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств. Выражаем надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам.

Рассчитываем, что решение Международного олимпийского комитета станет определяющим ориентиром для международных спортивных федераций, которые в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении белорусских атлетов во всех видах спорта», – отметили в организации.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?