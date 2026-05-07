  • НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»
НОК Беларуси: «Приветствуем решение МОК в отношении белорусских спортсменов. Это долгожданное событие для каждого нашего атлета»

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси приветствует решение МОК снять ограничения на допуск белорусских атлетов к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет сегодня сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусов в турнирах. В отношении россиян санкции сохраняются.

«Национальный олимпийский комитет Беларуси приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов.

Это решение имеет большое значение для всего белорусского спортивного сообщества и является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны. От всей белорусской спортивной общественности мы выражаем благодарность президенту МОК Кирсти Ковентри за взвешенную и принципиальную позицию», – говорится в заявлении НОК. 

«НОК Беларуси полностью поддерживает заявление МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений.

Мы твердо убеждены, что спорт призван служить объединяющей силой и должен оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств. Выражаем надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам.

Рассчитываем, что решение Международного олимпийского комитета станет определяющим ориентиром для международных спортивных федераций, которые в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении белорусских атлетов во всех видах спорта», – отметили в организации. 

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал НОК Беларуси
НОК Беларуси
Непонятно только почему они сидели в бане целый олимпийский цикл🤦‍♀️МОК им надо не благодарить, а засудить. Понимаю, что это нереально, нет такого суда в мире, который был бы по-настоящему независимым и не отрабатывал бы политические повестки.
Поздравления белорусским спортсменам. И успехов.
Поздравления белорусским спортсменам! Теперь главное, чтобы федерации отдельных видов спорта не придумали каких-нибудь препятствий.
Ответ Kareglazaya
В таком случае можно спокойно подавать в суд, в Cas, выиграют 100%
Ответ Элен Карташова
146%
Хорошая новость! Удачи спортсменам Беларуси!
Интересно а в биатлоне белорусов допустят?
Не нужны будут им больше наши вдокачки..
Ответ Светлана Одинцова
Это да. Пора домой, в Европу.
Теперь ждем решения ИСУ и если оно таки будет, переводим всю сборную в Белоруссию.
Хороший полицейский, злой полицейский))
Рада такой новости.Поздравляю. спортсменов Белоруссии.
