Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Нас всех удивило это заявление. Будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине»
Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина высказалась о решении трехкратной чемпионки мира Майи Гурбанбердиевой перейти в бобслей.
«На самом деле нас всех удивило это заявление. Мы, конечно, не знали, что Майя выберет другой вид спорта после лечения и реабилитации, долгое время ее не было в составе сборной команды.
Хочется пожелать ей удачи, потому что ее чемпионский характер никуда не денешь, и мы будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине», – сказала Брусникина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
