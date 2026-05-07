Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: «Нас всех удивило это заявление. Будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине»

Брусникина о переходе Гурбанбердиевой в бобслей: нас удивило это заявление.

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина высказалась о решении трехкратной чемпионки мира Майи Гурбанбердиевой перейти в бобслей.

«На самом деле нас всех удивило это заявление. Мы, конечно, не знали, что Майя выберет другой вид спорта после лечения и реабилитации, долгое время ее не было в составе сборной команды.

Хочется пожелать ей удачи, потому что ее чемпионский характер никуда не денешь, и мы будем болеть за Майю в новой для нее дисциплине», – сказала Брусникина.