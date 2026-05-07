Светлана Ромашина: «Некоторые судьи начинают ставить нас не просто на одну ступень, а даже выше сборной Китая»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина отметила, что россиянок стали оценивать лояльнее.

На этапе Кубка мира в Китае российская команда завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

«Мы уже начали анализировать оценки. Мы понимаем, что, скажем, в прошлом году нас особо не хотели ставить на одну ступень со сборной Китая по оценкам. Если смотреть сейчас соревнования, то уже некоторые судьи начинают ставить нас не просто на одну ступень, а даже выше, и я считаю это уже маленькой победой.

Что говорить про акробатическую группу, где мы выиграли благодаря оценкам за артистизм. Это то, чем всегда в принципе отличалась российская команда, и это действительно отличный результат. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении и показывать это всем судьям, чтобы вернулась насмотренность и ощущение того, что мы здесь, мы никуда не ушли и будем продолжать добиваться своей цели», – сказала Ромашина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Удачи нашей сборной по синхронному плаванию! Победы придут!!!
