Тренер синхронисток Голядкина: «Многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению»

Тренер синхронисток Голядкина: многие страны рады нашему возвращению с флагом.

Тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина высказалась о возвращении флага команде.

Российская сборная выступила с национальной символикой на этапе Кубка мира в Китае.

«Мы очень рады результатам. Для многих спортсменов это первый старт под флагом и гимном, что давало больше энергии, больше ответственности и впечатлений. Очень хотелось побеждать – и спортсменам, и тренерам. Это очень хорошо ощущалось.

И, конечно, услышать гимн на пьедестале было еще большей мотивацией и целью. Спортсмену всегда хочется слышать свой гимн, петь его. Мы всегда чувствуем, что страна за нами. Но когда есть символика и гимн, эта ответственность и радость за победу ощущается еще сильнее», – сказала Голядкина.

– Особо не обсуждали с соперниками возвращение российской символики на мировые соревнования. Но многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению.

– Что дал этап Кубка мира в Китае в подготовке к чемпионату Европы?

– Мы встретились с нашими основными соперниками – со сборной Китая. В одной из программ удалось их победить. Это самая главная на сегодняшний день победа, она дала нам уверенность в своих силах. Будем готовиться.

Это была хорошая подготовка перед чемпионатом Европы: мы показали все групповые и индивидуальные программы, посмотрели, какие оценки нам ставят. Есть время что-то подредактировать и уже на чемпионате Европы выйти максимально уверенно, – добавила тренер.