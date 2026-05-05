Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»

Брусникина о возвращении флага: слезы наворачиваются даже у самых стойких.

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина высказалась о возвращении флага сборной по синхронному плаванию.

Российская команда выступила с национальной символикой на этапе Кубка мира в Китае.

«Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой, которого по любому поводу могут «пнуть» или наказать. Мы чувствовали себя полноправными участниками соревнований. Это уверенность в завтрашнем дне и гордость, ведь, когда слушаешь гимн на пьедестале, слезы наворачиваются даже у самых стойких», – сказала Брусникина.

«С возвращением символики нас никто не поздравлял. Но мы очень долго ждали этого момента, Кубок мира стал первым за пять-шесть лет турниром, где прозвучал наш гимн. Даже до отстранения, на Олимпиаде-2021 в Токио, его тоже не было. Для нас это было особой гордостью – добиться золота, чтобы все участники соревнования приветствовали наш флаг и гимн стоя. Никто персонально не подходил поздравлять, но уважение со стороны соперников чувствовалось», – отметила зампредседателя ФВВСР.

«Наш тренерский штаб не побоялся отправиться на соревнования домой к своему главному сопернику – в Китай. Это очень серьезный и смелый шаг, он был оправдан. В некоторых дисциплинах нашей команде удалось обыграть действующих чемпионов мира, и это хороший задел для будущих соревнований.

Многие судьи отметили, что команда выросла, стала сильной. Наш вид спорта довольно предвзятый – есть человеческий фактор и иногда сложно сменить определенную линию. Но многие судьи на Кубке мира не побоялись поставить Россию на первое место, несмотря на то что мы соревновались с действующими чемпионами мира у них на родине. Это хороший сигнал к тому, что даже на Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет серьезная и напряженная борьба. Надеюсь, мы туда отберемся и поедем выступать», – добавила она.