ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи 1/4 финала женской Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
6 мая пройдут вторые матчи в 1/4 финала женской Евразийской ватерпольной лиги.
В этот день сыграют «Евразия» – «Югра» (16:00 по московскому времени), «Динамо-Уралочка» – «СКИФ-Восток» (16:00), «Буревестник» – «Спартак-Волгоград» (18:00), «Кинеф-Сургутнефтегаз» – «Диана» (18:00).
ВидеоСпортс’’ покажет матчи в прямом эфире.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
