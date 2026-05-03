Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах
Российские синхронисты завоевали золото и две бронзы в заключительный день этапа Кубка мира в китайском Сиане.
Синхронное плавание
Кубок мира
Сиань, Китай
Группы, акробатическая программа
1. Россия – 227,9089
2. Китай – 212,9576
3. Китай – 190,2319
Состав сборной России: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.
Соло, произвольная программа
1. Клара Бляйер (Германия) – 282,8000
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 282,6151
3. Екатерина Штатнова (Россия) – 279,5714
4. Валерия Плеханова (Россия) – 242,0789
Микст-дуэты, произвольная программа
1. Цао Исинь – Ши Хаоюэ (Китай) – 224,8041
2. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 222,5926
3. Владимир Першин – Арина Тумкина (Россия) – 196,2750