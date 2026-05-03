  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах
2

Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах

Российские синхронисты взяли золото и две бронзы на Кубке мира в Китае.

Российские синхронисты завоевали золото и две бронзы в заключительный день этапа Кубка мира в китайском Сиане.

Синхронное плавание

Кубок мира

Сиань, Китай

Группы, акробатическая программа

1. Россия – 227,9089

2. Китай – 212,9576

3. Китай – 190,2319

Состав сборной России: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Соло, произвольная программа

1. Клара Бляйер (Германия) – 282,8000

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 282,6151

3. Екатерина Штатнова (Россия) – 279,5714

4. Валерия Плеханова (Россия) – 242,0789

Микст-дуэты, произвольная программа

1. Цао Исинь – Ши Хаоюэ (Китай) – 224,8041

2. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 222,5926

3. Владимир Першин – Арина Тумкина (Россия) – 196,2750

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Германии жен
Кубок мира
Валерия Плеханова
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoсборная России (синхронное плавание)
результаты
Ранджуо Томблин
logoВасилина Хондошко
Клара Блейер
Арина Тумкина
синхронное плавание
logoсборная Беларуси жен
logoИзабель Торп
logoсборная Великобритании по синхронному плаванию
Екатерина Коссова
Майя Дорошко
Елизавета Смирнова
Эвелина Симонова
Елизавета Минаева
Екатерина Штатнова
Владимир Першин
Ольга Тютюник
Елена Шабанова
Цао Исинь
Ши Хаоюэ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень радостно, что мы постепенно возвращаемся на лидирующие позиции! Так держать!!! Гордимся!!!
Очень рада за нашу команду! Но смотреть выступления мешают постоянные комментарии Васюковой: " ой, молодцы... как здорово... как синхронно... " И прочие. Хочется смотреть выступления в сопровождении музыки, а не голоса комментатора.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Синхронистка Минаева о гимне России на Кубке мира: «Слезы было не остановить. Была гордость и понимание, что мы выступаем не только для себя»
2 мая, 17:22
Ромашина о выступлении синхронисток на Кубке мира: «Сегодняшний день принес много радости. Были даже слезы у спортсменок, которые пели гимн»
2 мая, 15:13
Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира, Сидорина и Чеханова – 2-е, россиянки – 1-е в произвольной групп
2 мая, 10:21
Рекомендуем
Главные новости
Тренер синхронисток Голядкина: «Многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению»
сегодня, 20:52
Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»
сегодня, 20:42
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи 1/4 финала женской Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
сегодня, 15:22Видео
Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на 100 м баттерфляем
3 мая, 06:41
ВидеоСпортс’’ покажет матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
3 мая, 06:07ВидеоСпортс"
Синхронистка Минаева о гимне России на Кубке мира: «Слезы было не остановить. Была гордость и понимание, что мы выступаем не только для себя»
2 мая, 17:22
Ромашина о выступлении синхронисток на Кубке мира: «Сегодняшний день принес много радости. Были даже слезы у спортсменок, которые пели гимн»
2 мая, 15:13
Татьяна Покровская: «Выступление на Кубке мира нужно признать стабильным. Есть время на подготовку к чемпионату Европы»
2 мая, 13:40
Конаныхина о серебре на Кубке мира: «Моя первая личная медаль на таком огромном мировом уровне. Это очень важно для меня»
2 мая, 13:23
Тренер ватерполисток об отстранении: «С девчонками все 4 года мы проговаривали, что происходит, почему, как. Мы уже находились в такой ситуации»
2 мая, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Рекомендуем