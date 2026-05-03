Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах

Российские синхронисты взяли золото и две бронзы на Кубке мира в Китае.

Российские синхронисты завоевали золото и две бронзы в заключительный день этапа Кубка мира в китайском Сиане. Синхронное плавание Кубок мира Сиань, Китай Группы, акробатическая программа 1. Россия – 227,9089 2. Китай – 212,9576 3. Китай – 190,2319 Состав сборной России : Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Соло, произвольная программа 1. Клара Бляйер (Германия) – 282,8000 2. Василина Хондошко (Беларусь) – 282,6151 3. Екатерина Штатнова (Россия) – 279,5714 4. Валерия Плеханова (Россия) – 242,0789 Микст-дуэты, произвольная программа 1. Цао Исинь – Ши Хаоюэ (Китай) – 224,8041 2. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 222,5926 3. Владимир Першин – Арина Тумкина (Россия) – 196,2750