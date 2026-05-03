Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Американка Уолш обновила мировой рекорд на 100 м баттерфляем.

Американская пловчиха Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

На турнире в Форт-Лодердейле Уолш проплыла финал за 54,33 секунды. Она побила собственный мировой рекорд, который установила в мае 2025-го (54,60).

Уолш 23 года, она двукратная чемпионка Олимпиады-2024 в эстафетах, на ее счету также два серебра Игр, в том числе на 100-метровке баттерфляем. Американка является четырехкратной чемпионкой мира в 50-метровом бассейне и 7-кратной – на короткой воде.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
рекорды
плавание
Гретхен Уолш
сборная США жен
4 комментария
Надеюсь, организаторы турнира в следующий раз позаботятся о нормальной трансляции и освещении в СМИ... Такой состав участников и результаты, а транслируют с айфона на ютубе.
Трансляцию организовывали сторонние люди вообще.
У самих организаторов видимо не было желающих этим заниматься.
