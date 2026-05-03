Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

На турнире в Форт-Лодердейле Уолш проплыла финал за 54,33 секунды. Она побила собственный мировой рекорд, который установила в мае 2025-го (54,60).

Уолш 23 года, она двукратная чемпионка Олимпиады-2024 в эстафетах, на ее счету также два серебра Игр, в том числе на 100-метровке баттерфляем. Американка является четырехкратной чемпионкой мира в 50-метровом бассейне и 7-кратной – на короткой воде.