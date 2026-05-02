Синхронистка Минаева о гимне России на Кубке мира: «Слезы было не остановить. Была гордость и понимание, что мы выступаем не только для себя»

Синхронистка Минаева о победе на Кубке мира: не терпелось исполнить гимн России.

Синхронистка Елизавета Минаева поделилась эмоциями от исполнения гимна страны во время церемонии награждения на Кубке мира.

Российские синхронистки выиграли командные произвольные соревнования в Китае. Помимо Минаевой, в команде выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

«Думаю, выступление можно оценить на пятерку с минусом. Твердую пятерку ставить не буду, потому что есть куда расти. Мы, спортсменки, свои ошибки видим и прекрасно понимаем. Уже посмотрели наше выступление, увидели, над чем еще нужно и можно работать. Но тренер осталась довольной, и это самое главное.

Я думаю, что конкуренция очень достойная. Мы знали это и до старта, и по ходу соревнований, поэтому расслабляться времени не было. Также есть наши давние соперники. Мы друг друга знаем, и с каждым годом уровень их мастерства только растет, так что нам на месте стоять нельзя.

После того, как мы выступили и уже осознали, что сейчас будет играть наш гимн, нам с командой очень сильно не терпелось, хотелось скорее выйти на пьедестал, встать и уже начать петь. Внутри такое трепетное ожидание было первой ноты. Дальше потекли слезы у половины команды, и их было не остановить, также была гордость и понимание, что мы выступаем не только для себя», – сказала Минаева.