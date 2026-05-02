Ромашина о выступлении синхронисток на Кубке мира: «Сегодняшний день принес много радости. Были даже слезы у спортсменок, которые пели гимн»

Ромашина: синхронистки на Кубке мира плакали от радости, когда пели гимн России.

Главный тренер сборной России, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина оценила выступление российских синхронисток на Кубке мира в китайском Сиане.

Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова стали вторыми в технической программе и победили в произвольной, Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова в произвольной завоевали серебро.

В соревнованиях групп сборная России заняла второе место в технической программе и выиграла золото в произвольной.

«Несомненно, сегодняшний день принес нам много радости, даже были слезы радости у спортсменок, которые стояли на пьедестале, пели гимн. Это было настолько трогательно, настолько проникновенно!

В такие моменты понимаешь, что ради этого и надо работать. Ну и, конечно же, эмоции переполняют. Да, наверное, стоит отметить, что в программах, в которых мы выиграли сегодня, не участвовала первая китайская команда, зато участвовали другие соперники.

Конечно же, мы все равно очень рады результату. И рады безумно тому, что спортсменки от старта к старту прибавляют и показывают лучшие свои проходы. И надеемся, что также постепенно наберем свою лучшую форму к чемпионату Европы», – приводит слова Ромашиной «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».