Татьяна Покровская: «Выступление на Кубке мира нужно признать стабильным. Есть время на подготовку к чемпионату Европы»

Покровская: выступление синхронисток на Кубке мира нужно признать стабильным.

Заслуженный тренер РФ Татьяна Покровская оценила выступление российских синхронисток на Кубке мира в китайском Сиане.

Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова стали вторыми в технической программе и победили в произвольной, Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова в произвольной завоевали серебро.

В соревнованиях групп сборная России заняла второе место в технической программе и выиграла золото в произвольной.

Арина Тумкина и Владимир Першин стали четвертыми в технической программе смешанных дуэтов.

«Они очень уверенно и стабильно выступали. Это очень важно. У нашего молодого смешанного дуэта не все получилось, потому что они только дебютировали. Но вообще и дуэты, и произвольная группа — молодцы.

Я считаю, что это выступление нужно признать стабильным. Есть время на подготовку к чемпионату Европы. Они подправят свои ошибки», — сказала Покровская.