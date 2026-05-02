  Конаныхина о серебре на Кубке мира: «Моя первая личная медаль на таком огромном мировом уровне. Это очень важно для меня»
Конаныхина о серебре на Кубке мира: «Моя первая личная медаль на таком огромном мировом уровне. Это очень важно для меня»

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина поделилась эмоциями после серебра суперфинала Кубка мира. 

Конаныхина стала второй в прыжках в воду с 10‑метровой вышки на турнире, проходящем в Пекине.

«Невероятные эмоции от этой медали. Во‑первых, я здесь выступала уже не как нейтральный спортсмен, и это определенно по‑другому ощущается. Ты понимаешь, что выходишь и представляешь свою страну, и у тебя на груди твой герб находится.

Выходила с настроем, что мне нужно просто кайфануть от этого запрыга. У меня была соперница из Северной Кореи, это очень сильная девочка. Я понимала: могу пройти дальше, просто нужно было сделать уверенно свои прыжки, и потом пошло‑поехало, как по накатанной. Уже хотелось еще больше, еще лучше, и в итоге допрыгалась до второго места.

Конечно, это прямо вау, но самое главное — это моя первая личная медаль в прыжках в воду на таком огромном мировом уровне. У меня было и золото на первенстве мира, и серебро, и бронза в синхронах, и в миксте был на чемпионате мира бронза. А вот такая личная медаль — это очень важно для меня, как для спортсменки, потому что индивидуальная медаль у нас всегда ценится гораздо больше», — сказала Конаныхина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
