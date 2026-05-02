Тренер ватерполисток об отстранении: «С девчонками все 4 года мы проговаривали, что происходит, почему, как. Мы уже находились в такой ситуации»

Маркоч: политика была и будет, а мы обязаны делать то, что должно.

Тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч сравнил текущее отстранение российских спортсменов с эпохой холодной войны.

Российские ватерполисты четыре года были отстранены от международных соревнований из-за конфликта на Украине. Сейчас россияне могут выступать на турнирах World Aquatics с национальным флагом.

— Я могу сказать одно, что с девчонками все эти четыре года мы проговаривали: что происходит, почему, как. Мы уже находились в такой ситуации. Тогда была борьба капиталистического образа жизни с социалистическим. У кого больше уверенности в завтрашнем дне и так далее.

Я примерно рассказывал о том, что тогда происходило. Всегда к советским людям относились несколько предвзято. Но после того как мы начинали играть, на суше уже были друзьями. У меня очень хорошие воспоминания о том периоде. У спортсменов — дружба, политика — отдельный разговор. Она была, есть и будет. Мы это осознаем, но каждый из нас обязан делать то, что должно.

— Ну если брать результаты холодной войны, социализм проиграл же. Стало лучше с тех пор или не особо?

— Мне нравилось время, в котором я жил раньше. И мне нравится время, в котором я живу сейчас. Мы потом познали и другой мир, став повзрослее. Поездили, посмотрели. Я жил в Италии, на Мальте. Да и независимая Россия была уже другой страной. Я реалист и не расстраиваюсь из-за происходящего. Если оно случается, значит, это угодно Богу, значит, так устроен мир. Есть факты, а есть отношение людей к ним. У меня отношение такое, что я буду стараться получать удовольствие от того, что происходит в конкретный день. Я всегда найду радость в жизни.

— И так проще жить, наверное, чем рефлексировать.

— На самом деле жизнь проста, но люди сами себе ее усложняют. Тяжело, когда ты смотришь по телевизору чемпионаты мира и Европы, а потом тренер гонит тебя в бассейн: «Прыгнули, поплыли». А для чего? Для того чтобы однажды наступил день возвращения и вы достойно вернулись на международную арену. Как наша женская ватерпольная сборная, — сказал Маркоч.