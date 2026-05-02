  Маркоч о бойкоте Олимпиады-1984: «Не мне было думать о решении руководства. Я не думал, почему так делается. Решили и решили, мое дело — играть»
Маркоч о бойкоте Олимпиады-1984: «Не мне было думать о решении руководства. Я не думал, почему так делается. Решили и решили, мое дело — играть»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в водном поло Сергей Маркоч высказался о бойкоте СССР летней Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

— Вы — золотой призер Игр Дружбы 1984 года. Альтернативное Олимпиаде соревнование, бойкоты, непопадание на нормальные Игры — и теперь вам как тренеру пришлось пройти нечто схожее. Помните, как узнали, что не поедете в Лос-Анджелес 40 лет назад?

— Конечно, помню. Начну издалека — приходит 84-й год, я тогда был кандидатом в сборную, до этого ни разу в ней не играл. Конкуренция сильная — попасть в команду олимпийских чемпионов, чемпионов мира было очень сложно, мы были лучшими. Но ближе к Олимпиаде я понимаю, что прохожу, шанс хороший. И тут в мае, по-моему, 8-го числа, я ехал в такси... и услышал, что Советский Союз не будет принимать участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

— Вам это отдельно не объявляли?

— Нет, я услышал по радио. Несколько дней между сборами оказалось, как раз домой ехал. Не мог поверить — что это, о чем они вообще говорят? Приехал домой, позвонил руководству с городского телефона — тогда мобильных же не было — и мне подтвердили. Конечно, новость неприятная. Но я был молодой и, если честно, знал, что у меня будут еще Олимпиады. Конечно, расстроился, но не сильно. Я попал в команду и стал победителем соревнований «Дружба-84». Руководство оценило это как Олимпийские игры. И с точки зрения премиальных, и почестей, и правительственных наград.

— Большие премиальные?

— Четыре тысячи рублей.

— Для 1984-го звучит очень солидно.

— Да, серьезные деньги. Я держал в руках четыре тысячи тех рублей! А «Жигули» тогда стоили, скажем, тысяч шесть. Практически машина в руках. Страна оценила нашу победу.

— Не было разочарования? Я не про четыре тысячи, конечно, а про срыв поездки в США на Олимпиаду.

— Не мне было думать о решении руководства. Я не думал, почему так делается. Решили и решили, мое дело — играть. Я не сомневался, что у меня еще будет Олимпиада. И они были — в 1988 году, в 1992-м. Но, конечно, и московская Олимпиада, и Лос-Анджелес потеряли. Без ведущих команд рейтинг турнира падает, — сказал Маркоч. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс
