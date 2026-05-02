🥈 Конаныхина взяла серебро в прыжках с вышки на Кубке мира в Пекине
Анна Конаныхина взяла серебро в прыжках с вышки на Кубке мира в Пекине.
Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина стала второй на Кубке мира в Пекине в прыжках с 10-метровой вышки.
Прыжки в воду
Кубок мира
Пекин, Китай
Женщины
Вышка, 10 м
1. Цзян Линьцзин (Китай) – 397,950
2. Анна Конаныхина (Россия) – 319,200
3. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 317,000
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Обнаружила, что китаянка тоже может ошибаться, но догнать её все же совсем никому не удалось...