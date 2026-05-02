3

🥈 Конаныхина взяла серебро в прыжках с вышки на Кубке мира в Пекине

Анна Конаныхина взяла серебро в прыжках с вышки на Кубке мира в Пекине.

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина стала второй на Кубке мира в Пекине в прыжках с 10-метровой вышки. 

Прыжки в воду

Кубок мира

Пекин, Китай

Женщины

Вышка, 10 м

1. Цзян Линьцзин (Китай) – 397,950

2. Анна Конаныхина (Россия) – 319,200

3. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 317,000

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кубок мира
прыжки в воду
logoАнна Конаныхина
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
результаты
logoсборная Германии жен (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Анечка просто МОЛОДЧИНА! Ещё и с флагом!!
Обнаружила, что китаянка тоже может ошибаться, но догнать её все же совсем никому не удалось...
В остальном выступают пока провально. Вчера на вышке Шлейхер с Терновым отпрыгали прям ужасно
Анна - умничка! Искренне поздравляем!!!
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Шлейхер, Терновой, Конаныхина и еще шестеро россиян выступят на Кубке мира по прыжкам в воду в Монреале
25 февраля, 10:49
Прыгунья в воду Конаныхина: «Судейство на международной арене стало гораздо строже. Привыкаем к этому и на внутренних стартах»
28 января, 18:14
Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»
27 октября 2025, 16:02
Рекомендуем
Главные новости
Тренер синхронисток Голядкина: «Многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению»
сегодня, 20:52
Ольга Брусникина: «Флаг и гимн на международных соревнованиях дает уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой»
сегодня, 20:42
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи 1/4 финала женской Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
сегодня, 15:22Видео
Синхронное плавание. Кубок мира. Россиянки победили в акробатической программе групп, Штатнова взяла бронзу среди солисток, Першин и Тумкина – 3-и в микст-дуэтах
3 мая, 09:17
Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на 100 м баттерфляем
3 мая, 06:41
ВидеоСпортс’’ покажет матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
3 мая, 06:07ВидеоСпортс"
Синхронистка Минаева о гимне России на Кубке мира: «Слезы было не остановить. Была гордость и понимание, что мы выступаем не только для себя»
2 мая, 17:22
Ромашина о выступлении синхронисток на Кубке мира: «Сегодняшний день принес много радости. Были даже слезы у спортсменок, которые пели гимн»
2 мая, 15:13
Татьяна Покровская: «Выступление на Кубке мира нужно признать стабильным. Есть время на подготовку к чемпионату Европы»
2 мая, 13:40
Конаныхина о серебре на Кубке мира: «Моя первая личная медаль на таком огромном мировом уровне. Это очень важно для меня»
2 мая, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Рекомендуем