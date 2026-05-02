Анна Конаныхина взяла серебро в прыжках с вышки на Кубке мира в Пекине.

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина стала второй на Кубке мира в Пекине в прыжках с 10-метровой вышки. Прыжки в воду Кубок мира Пекин, Китай Женщины Вышка, 10 м 1. Цзян Линьцзин (Китай) – 397,950 2. Анна Конаныхина (Россия) – 319,200 3. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 317,000