Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира, Сидорина и Чеханова – 2-е, россиянки – 1-е в произвольной групп
Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира.
Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане.
Сборная России выиграла произвольную программу в соревнованиях групп.
Синхронное плавание
Кубок мира
Сиань, Китай
Дуэты, произвольная программа
1. Кира Черезова и Валентина Герасимова (Россия) – 304,6439
2. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (Россия) – 285,8040
3. Моэ Хига и Томока Сато (Япония) – 283,1905
Группы, произвольная программа
1. Россия (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 260,0196
2. Китай – 243,9575
3. Италия – 235,7576
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вернулись, чтобы править! Умнички!
Молодцы, вы лучшие в мире!🇷🇺
Очень достойно! Умнички! Гордимся!!!
Королевы вернулись!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем