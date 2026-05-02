Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира, Сидорина и Чеханова – 2-е, россиянки – 1-е в произвольной групп

Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира.

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Сборная России выиграла произвольную программу в соревнованиях групп. Синхронное плавание Кубок мира Сиань, Китай Дуэты, произвольная программа 1. Кира Черезова и Валентина Герасимова (Россия) – 304,6439 2. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (Россия) – 285,8040 3. Моэ Хига и Томока Сато (Япония) – 283,1905 Группы, произвольная программа 1. Россия (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) – 260,0196 2. Китай – 243,9575 3. Италия – 235,7576