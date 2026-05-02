Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на Кубке мира, Сидорина и Чеханова – 2-е, россиянки – 1-е в произвольной групп

4

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане.

Сборная России выиграла произвольную программу в соревнованиях групп. 

Синхронное плавание

Кубок мира

Сиань, Китай

Дуэты, произвольная программа

1. Кира Черезова и Валентина Герасимова (Россия) – 304,6439

2. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (Россия) – 285,8040

3. Моэ Хига и Томока Сато (Япония) – 283,1905

Группы, произвольная программа

1. Россия (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) –  260,0196 

2. Китай – 243,9575

3. Италия – 235,7576

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Вернулись, чтобы править! Умнички!
Молодцы, вы лучшие в мире!🇷🇺
Очень достойно! Умнички! Гордимся!!!
Королевы вернулись!
