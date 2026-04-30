Климент Колесников: «Без участия в чемпионатах Европы и мира заработать на квартиру практически невозможно»

Колесников: если берешь медаль на Играх, закрываешь вопрос с квартирой и авто.

Двукратный чемпион мира Климент Колесников рассказал о заработках плавании.

«Платят регион, клубы, федерация, а также получаем призовые за соревнования. Выплаты за международные старты составляют большую часть заработка. Если у футболистов основной доход – зарплата и контракты, то у нас все наоборот.

На квартиру – нет, не заработать. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену – реально. Если ты там (на Олимпиаде) занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной», – сказал Колесников.