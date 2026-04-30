Колесников о Кирпичниковой: «У нас нет проблемы расстояния в отношениях. Мы с Анастасией живем вместе в Москве»

Колесников на планирует переезжать за границу из-за избранницы.

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что не планирует уезжать за границу из-за своей избранницы Анастасии Кирпичниковой, которая представляет Францию.

«Мне очень нравится Москва - город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно.

Честно говоря, мы особо на эту тему (переезда) не разговаривали. В любом случае, я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас все отлично развито. 

У нас нет проблемы расстояния в отношениях. Мы с Анастасией живем вместе в Москве», – сказал Колесников.

Кирпичникова сменила гражданство в 2023 году. На Олимпиаде в Париже она завоевала серебро на дистанции 1500 м.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
