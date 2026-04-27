Дмитрий Мазепин: «Допуская наших спортсменов, World Aquatics понимает, что политика останется за бортом»

Дмитрий Мазепин: в поведении наших спортсменов не выявили ни одного нарушения.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался о допуске российских спортсменов с флагом и гимном.

«Сейчас уже прошло чуть больше двух недель с решения World Aquatics допустить российских спортсменов во всех видах спорта с флагом и гимном. И критики, и поклонники уже выступили.

Была интенсивная работа с 1 января на полях World Aquatics, на полях МОК. Все были готовы допустить водников. Во‑первых, во многих водных видах спорта мы показываем исключительные результаты.

Во‑вторых, как официально подтвердил World Aquatics, за полтора года допуска нашей сборной в нейтральном статусе Aquatics Integrity Unit проанализировал поведение и действия 700 спортсменов и тренеров и не выявил ни одного нарушения. Поэтому, допуская наших спортсменов, они понимают, что политика останется за бортом, русские спортсмены будут выполнять хартию Пьера де Кубертена», – сказал Мазепин.

– Будет наш гимн и флаг на чемпионате Европы в Париже? Что говорят в European Aquatics?

– У нас есть время, чтобы урегулировать эти моменты. Действительно, World Aquatics допустила нас на чемпионат мира в Сингапуре в нейтральном статусе. В Париж мы едем на соревнования под эгидой European Aquatics.

У меня есть контакты, мы уже встречались. Открою тайну: до поездки в Париж у нас запланирована встреча с руководителем Антонио Силва. Думаю, что мы убедим их принять решение в соответствии с рекомендациями, которые 13 апреля приняла World Aquatics.

Да, не все члены исполкома European Aquatics рады этому решению. Некоторые страны заявляют о своей другой позиции, но это все‑таки общественная организация. Уверен, будет голосование на исполкоме или бюро European Aquatics, и большинством будут приняты те или иные решения.

Я уверен, что наша нейтральная часть и профессиональный подход к выступлениям убедят большинство членов European Aquatics , что мы должны выступать и делать это на равных без всяких ограничений, – добавил глава ФВВСР.