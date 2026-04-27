  • Дарья Клепикова: «Хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался»
Дарья Клепикова: «Хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался»

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала о целях на чемпионат Европы 2026 года. 

— Я хочу сначала отобраться, а потом уже ставить себе какие-то цели, планы. Но да, я на самом деле хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался. Хочется исправиться и там уже проплыть хорошо.

— Осадок от того, что не получилось завоевать личную медаль?

— Да. Получилось так, что на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем меня от медали отделяли одна-две десятые секунды. Одна десятая — это очень мало в плавании, поэтому меня эта ситуация злит, хочется её исправить.

— На какие дистанции вы хотите отобраться?

— Планирую в первую очередь отобраться на 100 м кролем и баттерфляем. Я, помимо этого, взяла 50 м кролем, баттерфляем и 200 м кролем, чтобы в дальнейшем, возможно, плыть эстафеты 4×200.

— А есть ли какая-то цель, допустим, обязательно увезти личные медали или подтвердить статус сильнейшей команды в эстафете на чемпионате Европы?

— Смешанные эстафеты хочется также выигрывать и в женских тоже показать себя и девчонок. Мне кажется, у нас есть все шансы. Безусловно, личные медали тоже хочется выиграть, и там тоже есть все шансы.

— Если говорить о Европе, насколько высока конкуренция в ваших дисциплинах?

— Там есть конкуренция, есть с кем соревноваться. Я слежу за своими соперницами, вижу, что они в хорошей форме, и я уверена, что на самом чемпионате Европы будет высокая конкуренция. Буду готовиться так же, как к чемпионату мира. Надеюсь, подготовка пройдет хорошо, — сказала двукратная чемпионка мира в эстафетах. 

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
