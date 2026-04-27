  Тренер ватерполисток Маркоч: «Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал»
1

Тренер ватерполисток Маркоч: «Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал»

Тренер ватерполисток: мы показали, что работали четыре года на федеральных базах.

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч высказался о победе команды на Кубке мира в дивизионе B. 

Россиянки в финале обыграли сборную Китая со счетом 18:17.

«Мы получили то, что заслужили. Шли четыре года к этому турниру и верили, что этот день настанет, — так и случилось. Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал, и мы заняли первое место. Это показывает, что мы на всех турнирах будем бороться за первые места.

У нас отличные отношения с китайской федерацией, мы сыграли пять официальных матчей. Два мы проиграли, три выиграли. У нас всегда с ними сложно получается: они физически сильные, используют ошибки соперника. И в этом матче мы были не так быстры, как в предыдущие дни.

Я верю в свою команду. Мы боремся до конца — в этой жизни сдавшихся больше, чем проигравших. Россия ждала этой победы, мы ее добыли. Всех поздравляю», — сказал Маркоч.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Ватерполистка Маркоч: «Кубок мира прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале»
27 апреля, 07:14
Ватерполистка Нечаева: «Возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Настал долгожданный момент»
26 апреля, 20:42
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Китай в финале дивизиона B, Канада заняла 3-е место
26 апреля, 18:52
Рекомендуем
Главные новости
Климент Колесников: «Без участия в чемпионатах Европы и мира заработать на квартиру практически невозможно»
вчера, 09:17
Колесников о Кирпичниковой: «У нас нет проблемы расстояния в отношениях. Мы с Анастасией живем вместе в Москве»
вчера, 08:51
Ватерполистка Савченко: «Очень хочется популяризировать наш вид спорта, чтоб он был на уровне футбола, хоккея»
29 апреля, 08:43
«Работа по допуску была очень сложной». Дегтярев поздравил российских ватерполисток с выходом в суперфинал Кубка мира
28 апреля, 13:45
Евгений Рылов: «Тренируюсь, надеюсь выступить на чемпионате России, если здоровье позволит. Пока организм реагирует тяжело»
28 апреля, 09:57
Дмитрий Мазепин: «Допуская наших спортсменов, World Aquatics понимает, что политика останется за бортом»
27 апреля, 14:20
Дарья Клепикова: «Хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался»
27 апреля, 10:20
Ватерполистка Маркоч: «Кубок мира прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале»
27 апреля, 07:14
Ватерполистка Нечаева: «Возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Настал долгожданный момент»
26 апреля, 20:42
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Китай в финале дивизиона B, Канада заняла 3-е место
26 апреля, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Рекомендуем