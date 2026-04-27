Тренер ватерполисток Маркоч: «Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал»

Тренер ватерполисток: мы показали, что работали четыре года на федеральных базах.

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч высказался о победе команды на Кубке мира в дивизионе B.

Россиянки в финале обыграли сборную Китая со счетом 18:17.

«Мы получили то, что заслужили. Шли четыре года к этому турниру и верили, что этот день настанет, — так и случилось. Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал, и мы заняли первое место. Это показывает, что мы на всех турнирах будем бороться за первые места.

У нас отличные отношения с китайской федерацией, мы сыграли пять официальных матчей. Два мы проиграли, три выиграли. У нас всегда с ними сложно получается: они физически сильные, используют ошибки соперника. И в этом матче мы были не так быстры, как в предыдущие дни.

Я верю в свою команду. Мы боремся до конца — в этой жизни сдавшихся больше, чем проигравших. Россия ждала этой победы, мы ее добыли. Всех поздравляю», — сказал Маркоч.