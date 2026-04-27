  • Ватерполистка Маркоч: «Кубок мира прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале»
Российская ватерполистка Белла Маркоч подвела итоги выступления сборной России на Кубке мира в дивизионе B. 

Сборная России одержала на турнире победу, в финале одолев представительниц Китая (18:17). Маркоч была признана лучшим игроком турнира.

«Турнир прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале. У нас многое не получалось в защите, но потом перестраивались и получалось намного лучше.

В нападении были очень хорошие моменты, которые не реализовывали. Возможно, это получилось от того, что давно не играли с такими командами, думаю, в будущем будет получше. 

У сборной Китая поменялся тренер, поэтому сменилась игра. Китаянки играют так, как им скажут, играют достаточно строго, грубо и вязко. Против них тяжело играть. Спасибо большое болельщикам, что болели за нас», – сказала Маркоч. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
водное поло
Кубок мира
сборная России жен (водное поло)
ТАСС
Белла Маркоч
