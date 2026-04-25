Дарья Клепикова: «Возвращение флага добавит нашей команде еще большей сплоченности»

Клепикова: возвращение флага добавит нашей команде еще большей сплоченности.

Российская пловчиха Дарья Клепикова считает, что возвращение флага добавит российской команде сплоченности.

Ранее Международная федерация водных видов сняла ограничения с российских спортсменов.

«Я была очень рада, это очень приятная новость. Она прямо как глоток свежего воздуха. Хочется вернуться на международную арену и прочувствовать соревнования именно уже с флагом, с гимном, чтобы представляли как спортсмена из России, и не было никаких ограничений. Я думаю, это добавит нашей команде еще большей сплоченности.

Я выступала на первенстве Европы в 2021 году в Риме. Это был один из последних стартов, когда мы выступали с флагом и гимном. Там я много раз стояла на пьедестале и слушала гимн, так что мне эти эмоции знакомы. Надеюсь, в скором времени мы сможем показать себя в полной мере», – сказала Клепикова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
плавание
logoсборная России жен
logoДарья Клепикова
ТАСС
