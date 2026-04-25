Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Канаду в 1/2 финала дивизиона B, Китай победил Хорватию

Россия обыграла Канаду в 1/2 финала женского Кубка мира по водному поло.

25 апреля женская сборная России по водному поло обыграла Канаду в 1/2 финала Кубка мира в дивизионе B. 

Кубок мира по водному поло

Мальта

Женщины, дивизион B

1/2 финала

Россия – Канада – 24:6 (5:1, 8:2, 7:1, 4:2)

Китай – Хорватия – 23:11 (3:3, 10:1, 6:2, 4:5)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Канады жен (водное поло)
сборная России жен (водное поло)
сборная Китая жен (водное поло)
Молодцы девчонки. 24:6 - мы в финале. Теперь уже точно участвуем в финальных играх Кубка Мира. Но есть ещё одна задача - победить завтра и получить путевку в дивизион А. Ждём соперниц по финалу. Хорватия или Китай? Ждём!
Помню как проиграли наши китаянкам в полуфинале чм 2011
На суперфинале ещё будет отбор на ЧМ 2027 года. Надо в призеры попадать. Для наших единственная возможность туда попасть. Ибо ЧЕ этого года мы пропустили, где был отбор от Европы.
Девчонкам только победы и выхода в финал! Чтобы летом на Кубке Мира доказать всем, что мы вернулись побеждать!
Молодцы Девчёнки!!Спортивной удачи!! Ждём вас в Финале💥
Наши девчонки слишком сильны для второго дивизиона, если не случится форс-мажора
Слегка сумбурные первые три минуты, но потом наладилось. Пыстина, Прокофьева, Адикова и дважды Макарова - итого 5:1 после первого периода.
После второго периода 13:3. Хорошие атаки, классная защита, плюс несколько попаданий канадок в штангу сделали своё. Забили Борисова, Пыстина и по три мяча у Маркоч и Адиковой за эти восемь минут.
Три четверти позади. Счёт 20:4. Остаётся восемь минут до официального выхода в финал.
Девчонки могут! Пусть все получится! Удачи!!!
Кленовые листья на гербарий разложили. Россия молодцы. 👏👏👏
