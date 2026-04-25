Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Канаду в 1/2 финала дивизиона B, Китай победил Хорватию

25 апреля женская сборная России по водному поло обыграла Канаду в 1/2 финала Кубка мира в дивизионе B. Кубок мира по водному поло Мальта Женщины, дивизион B 1/2 финала Россия – Канада – 24:6 (5:1, 8:2, 7:1, 4:2) Китай – Хорватия – 23:11 (3:3, 10:1, 6:2, 4:5)