  Гурбанбердиева о РПП: «Это длится уже 15 лет. Был момент, когда я употребляла в качестве пищи сиропы от кашля или от боли в желудке»
Гурбанбердиева о РПП: «Это длится уже 15 лет. Был момент, когда я употребляла в качестве пищи сиропы от кашля или от боли в желудке»

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказала о расстройстве пищевого поведения.

«Это длится уже 15 лет. Были времена, когда я могла практически ничего не есть. Два месяца ела огурцы и пила воду. Но и это не самое безумное. Был момент, когда я употребляла в качестве пищи сиропы от кашля или сиропы от боли в желудке, который у меня, разумеется, тоже болел. Чего только не происходило за эти годы. Были срывы, потому что это ненормально – существовать с таким питанием при сильнейших нагрузках. В юниорской команде мы тренировались по 12 часов, я не завтракала, а после уже и не могла есть.

Все это потом выливается в срывы, компульсивные переедания и дальше по страшному замкнутому кругу. Когда рассказываешь обо всем этом, часто слышишь, что все это из-за недостатка силы воли. Ну конечно! У меня нет силы воли – за полторы недели могла 7 кг скинуть. А перед последним чемпионатом мира я скинула суммарно где-то 17 кг. Приходилось это делать и после операций, когда набирала вес – например, я сильно поправилась после второй операции в 2020 году, что в принципе логично. Я ведь долго не тренировалась, и наркоз мне не очень хорошо зашел. Так что если уж говорить о силе воли – человек, который может скинуть 17 кг, уж точно ей обладает.

Ведь нет нужных специалистов в юниорской команде – диетологов, нутрициологов, психотерапевтов в том числе. А в пубертатный период важно выстраивать весь процесс максимально корректно и грамотно. В глазах же многих тренеров чуть юниорка набирает, и начинается: «Она на три стула не поместится, в дверной проем скоро не пройдет». А они, девочки, на самом деле нормального телосложения для этого периода и при этом часто слышат: «Тебе надо сидеть на яблоках, огурцах и на воде».

Меня очень радует, что об этом наконец-то стали говорить. Сама начала говорить об этом только в этом году, это стало частью моей терапии, скажем так. Озвучивать эту проблему действительно необходимо, потому что то, что происходит в эстетических видах спорта – просто страшно, поверьте. Я все это пережила», – сказала Гурбанбердиева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Forbes
Майя Гурбанбердиева
