Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева объявила о переходе в бобслей.

Гурбанбердиева трижды выигрывала золото чемпионатов мира в микст-дуэте с Александром Мальцевым.

«Конечно, я очень мечтала стать первой олимпийской чемпионкой в смешанных дуэтах. Это была моя «идея фикс», и за ней я шла. Понимала, что этого уже не случится в Лос-Анджелесе, и как-то с этой мыслью смирилась, свыклась. Так что это не стало определяющим фактором в моем решении. Я вообще не хотела заканчивать карьеру в синхронном плавании, но не всегда все зависит от нас, от качества нашей работы, от наших результатов. Это все, что я могу сказать.

Разумеется, он (Мальцев) в курсе моих планов. Мы очень часто с ним созваниваемся. Это единственный человек, с которым я могу разговаривать по телефону по три часа. Саша сейчас тоже занимается тренерской карьерой, у него тоже много эмоций, которыми хочется поделиться. Когда я рассказала о своих планах, он меня поддержал. Естественно, спросил: «Может быть, ты подумаешь, может быть, отдохнешь и поменяешь решение». Но я чувствую его поддержку, она у меня была всегда.

Еще в юниорском возрасте, когда мы были на сборах, ко мне подошли и спросили – а ты из какого вида спорта? И когда услышали ответ, мне сказали: «Переходи к нам в бобслей, у тебя и комплекция бобслейная». Я сказала: «Давайте пока все же в синхронном плавании останусь, а потом подумаю». Ну вот 10 лет прошло, и я подумала. 

Конечно, на тот момент я была просто ошарашена таким предложением, а сейчас, когда пыталась понять, в каком виде спорта еще могу себя реализовать, вспомнила про эту историю. Хотя это не единственный вид спорта, который я рассматривала для перехода – задумывалась, например, насчет гребли, но у меня были две операции на плече, так что от этого варианта пришлось отказаться.

Я еще не навыступалась. По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, до побед, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед еще нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон все, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чем не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна. <...>

Я решила для себя двигаться постепенно. Первая цель – ближайший возможный для меня взрослый разряд и дальше по нарастающей. Я решила к этому относиться как к компьютерной игре, где нужно проходить уровни. Я очень от этого кайфую», – сказала 27-летняя Гурбанбердиева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Forbes
бобслей
Александр Мальцев
сборная России жен (бобслей)
Майя Гурбанбердиева
синхронное плавание
сборная России (синхронное плавание)
Обычно сейчас на онлифанс переходят.
Ответ мистер бин
Это потом, попозже
Ответ мистер бин
Сначала бобслей
В принципе, похожие виды спорта
Ого,неожиданно
Звучит как начало анекдота
Место освободилось. Александр Соболев переходит в синхронное плавание.
В боб-двойку вместе с Мальцевым.
Интересный и довольно редкий трансфер
Без фото не понять как выглядит бобслейная комплекция
Ответ Заборостроитель
В запрещенке посмотрите .. там много всего)
Надо, тогда,из бобслея в синхронное кого-то. И сравнить результаты.
Ответ Сергей Колесов
Александр Зубков?
