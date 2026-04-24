Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей

Трехкратная чемпионка мира синхронистка Гурбанбердиева перешла в бобслей.

Гурбанбердиева трижды выигрывала золото чемпионатов мира в микст-дуэте с Александром Мальцевым .

«Конечно, я очень мечтала стать первой олимпийской чемпионкой в смешанных дуэтах. Это была моя «идея фикс», и за ней я шла. Понимала, что этого уже не случится в Лос-Анджелесе, и как-то с этой мыслью смирилась, свыклась. Так что это не стало определяющим фактором в моем решении. Я вообще не хотела заканчивать карьеру в синхронном плавании, но не всегда все зависит от нас, от качества нашей работы, от наших результатов. Это все, что я могу сказать.

Разумеется, он (Мальцев) в курсе моих планов. Мы очень часто с ним созваниваемся. Это единственный человек, с которым я могу разговаривать по телефону по три часа. Саша сейчас тоже занимается тренерской карьерой, у него тоже много эмоций, которыми хочется поделиться. Когда я рассказала о своих планах, он меня поддержал. Естественно, спросил: «Может быть, ты подумаешь, может быть, отдохнешь и поменяешь решение». Но я чувствую его поддержку, она у меня была всегда.

Еще в юниорском возрасте, когда мы были на сборах, ко мне подошли и спросили – а ты из какого вида спорта? И когда услышали ответ, мне сказали: «Переходи к нам в бобслей, у тебя и комплекция бобслейная». Я сказала: «Давайте пока все же в синхронном плавании останусь, а потом подумаю». Ну вот 10 лет прошло, и я подумала.

Конечно, на тот момент я была просто ошарашена таким предложением, а сейчас, когда пыталась понять, в каком виде спорта еще могу себя реализовать, вспомнила про эту историю. Хотя это не единственный вид спорта, который я рассматривала для перехода – задумывалась, например, насчет гребли, но у меня были две операции на плече, так что от этого варианта пришлось отказаться.

Я еще не навыступалась. По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, до побед, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед еще нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон все, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чем не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна. <...>

Я решила для себя двигаться постепенно. Первая цель – ближайший возможный для меня взрослый разряд и дальше по нарастающей. Я решила к этому относиться как к компьютерной игре, где нужно проходить уровни. Я очень от этого кайфую», – сказала 27-летняя Гурбанбердиева.