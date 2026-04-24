Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала дивизиона B
24 апреля женская сборная России по водному поло обыграла Бразилию в 1/4 финала Кубка мира в дивизионе B.
Кубок мира по водному поло
Мальта
Женщины, дивизион B
1/4 финала
Россия – Бразилия – 22:5 (3:0, 7:3, 4:2, 8:0)
Китай – Турция – 18:5 (7:0, 2:1, 4:1, 5:3)
Хорватия – Португалия – 18:7 (5:3, 3:2, 4:1, 6:1)
Канада – Великобритания – 14:9 (3:1, 4:0, 6:2, 1:6)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сложилось всё легко для наших девчонок. Не сильно выкладываясь, выиграли со счётом 22:5. В полуфинале будет уже посложнее. Скорее всего с Канадой. В любом случае, ждём выхода в финал.
После второго периода 10:3. Из десяти мячей, семь забила старая гвардия: Маркоч и Лупиногина брали бронзу ещё на ОИ-16
За Россию 👋👋👋
без подводной съемки женское водное поло не интересно смотреть)
тем более если Бразилия играет
без подводной съемки женское водное поло не интересно смотреть)
Откуда такие неадекваты, фу, мерзость
Первый период окончен 3:0. Начали на расслабоне, могли забить и побольше. Но тянет вратарь у бразильянок. А в защите всё отлично.
22-5, выносом Бразилии удовлетворён
В дивизион А должны женщины пройти, из серьёзных соперников Хорватия.
14:5 после третьего. Как-то сегодня не впечатляет атака. Многовато ошибок, да и пару пенальти не использовали. Но счёт позволяет.
Возможно, экономят силы. Сейчас 18:5 и исход ясен, в полуфинале еще понадобятся.
Красотки)
Я давно не смотрел водное поло, но каким боком Хорватия оказалась в дивизионе Б? Для меня это как Сербы по баскету не элите.. Бригада! Мужики же у них сильные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем