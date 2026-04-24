Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала дивизиона B

Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала женского Кубка мира по водному поло.

24 апреля женская сборная России по водному поло обыграла Бразилию в 1/4 финала Кубка мира в дивизионе B. Кубок мира по водному поло Мальта Женщины, дивизион B 1/4 финала Россия – Бразилия – 22:5 (3:0, 7:3, 4:2, 8:0) Китай – Турция – 18:5 (7:0, 2:1, 4:1, 5:3) Хорватия – Португалия – 18:7 (5:3, 3:2, 4:1, 6:1) Канада – Великобритания – 14:9 (3:1, 4:0, 6:2, 1:6)