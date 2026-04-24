Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала дивизиона B

Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала женского Кубка мира по водному поло.

24 апреля женская сборная России по водному поло обыграла Бразилию в 1/4 финала Кубка мира в дивизионе B. 

Кубок мира по водному поло

Мальта

Женщины, дивизион B

1/4 финала

Россия – Бразилия – 22:5 (3:0, 7:3, 4:2, 8:0)

Китай – Турция – 18:5 (7:0, 2:1, 4:1, 5:3)

Хорватия – Португалия – 18:7 (5:3, 3:2, 4:1, 6:1)

Канада – Великобритания – 14:9 (3:1, 4:0, 6:2, 1:6)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
19 комментариев
Сложилось всё легко для наших девчонок. Не сильно выкладываясь, выиграли со счётом 22:5. В полуфинале будет уже посложнее. Скорее всего с Канадой. В любом случае, ждём выхода в финал.
После второго периода 10:3. Из десяти мячей, семь забила старая гвардия: Маркоч и Лупиногина брали бронзу ещё на ОИ-16
без подводной съемки женское водное поло не интересно смотреть)
Ответ Yriy1922
тем более если Бразилия играет
тем более если Бразилия играет
Ответ Yriy1922
без подводной съемки женское водное поло не интересно смотреть)
Откуда такие неадекваты, фу, мерзость
Первый период окончен 3:0. Начали на расслабоне, могли забить и побольше. Но тянет вратарь у бразильянок. А в защите всё отлично.
22-5, выносом Бразилии удовлетворён
В дивизион А должны женщины пройти, из серьёзных соперников Хорватия.
14:5 после третьего. Как-то сегодня не впечатляет атака. Многовато ошибок, да и пару пенальти не использовали. Но счёт позволяет.
Ответ Evgen Vynokurov
14:5 после третьего. Как-то сегодня не впечатляет атака. Многовато ошибок, да и пару пенальти не использовали. Но счёт позволяет.
Возможно, экономят силы. Сейчас 18:5 и исход ясен, в полуфинале еще понадобятся.
Я давно не смотрел водное поло, но каким боком Хорватия оказалась в дивизионе Б? Для меня это как Сербы по баскету не элите.. Бригада! Мужики же у них сильные
Дмитрий Мазепин: «Допуская наших спортсменов, World Aquatics понимает, что политика останется за бортом»
вчера, 14:20
Дарья Клепикова: «Хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался»
вчера, 10:20
Тренер ватерполисток Маркоч: «Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал»
вчера, 07:20
Ватерполистка Маркоч: «Кубок мира прошел очень хорошо, мы прибавляли с каждым матчем и знали, что самая важная игра будет в финале»
вчера, 07:14
Ватерполистка Нечаева: «Возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Настал долгожданный момент»
26 апреля, 20:42
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Китай в финале дивизиона B, Канада заняла 3-е место
26 апреля, 18:52
ВидеоСпортс’’ покажет матчи 1/4 финала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
26 апреля, 06:31ВидеоСпортс"
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Канаду в 1/2 финала дивизиона B, Китай победил Хорватию
25 апреля, 15:39
Синхронное плавание. Чемпионат России. Ковальчук и Никитинеко победили в технической программе дуэтов, Румянцева и Трофимов – в миксте
25 апреля, 13:28
Дарья Клепикова: «Возвращение флага добавит нашей команде еще большей сплоченности»
25 апреля, 11:39
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
