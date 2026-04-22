Водное поло. Кубок мира (жен). Россия разгромила Германию в дивизионе B

Россия разгромила Германию на женском Кубке мира по водному поло.

На Мальте проходит квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. 22 апреля сборная России обыграла команду Германии.

Кубок мира по водному поло

Мальта

Дивизион B

Квалификационный раунд

Женщины

Китай – Аргентина – 21:5

Канада – Бразилия – 12:10

Великобритания – Сингапур – 21:6

ЮАР – Хорватия – 8:19

Португалия – Казахстан – 10:8

Россия – Германия – 26:4

Мальта – Словакия – 13:11

Турнирное положение: Россия – 6 очков (2 матча), Китай – 6 (2), Хорватия – 6 (2), Канада – 6 (2), Португалия – 6 (2), Великобритания – 3 (2), Казахстан – 3 (2), Бразилия – 3 (2), Мальта – 3 (2), Турция – 0 (1), Сингапур – 0 (1), Словакия – 0 (2), ЮАР – 0 (2), Германия – 0 (2), Аргентина – 0 (2).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
15 комментариев
Всех с победой! 26:4 сегодня. Забили все наши девчонки, исключая вратарей. Просто молодцы. Завтра должно быть не меньше!
Кто-то видел трансляцию? Как можно первое командное выступление на международном турнире, да еще и под своим флагом так игнорить?!? Позор патриотам! (((
После первого периода выигрываем 9:2. Опять игра в одни ворота, практически. Интересно только одно - сколько сумеем забить.
Ответ Evgen Vynokurov
Откуда ты берешь этот счет?? 7-3 после первого, после двух 13-3
Ответ Кирилл Кириченко
Сайт лёг, следил за текстовой трансляцией. Транслировал то, что писали. Извини, если есть ошибки.
После второго периода 14:3. Полёт нормальный!
Какая формула на турнире? Сколько команд в дивизион а выходят?
Ответ Евгений
Сейчас игры квалификации. По три игры для каждой команды. У России остались игры с Германией сегодня и с ЮАР завтра. По результатам квалификации восемь лучших команд играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Победитель переходит в дивизион А. Плюс, команды финалисты-получают право участвовать в финальной части КМ вместе с командами высшего дивизиона.
Ответ Evgen Vynokurov
Спасибо
Состав команды сильно обновился по сравнению с 2021 годом ?
Вперёд, Россия!
Россия так держать ✊✊✊
