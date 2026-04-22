Водное поло. Кубок мира (жен). Россия разгромила Германию в дивизионе B

Россия разгромила Германию на женском Кубке мира по водному поло.

На Мальте проходит квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. 22 апреля сборная России обыграла команду Германии. Кубок мира по водному поло Мальта Дивизион B Квалификационный раунд Женщины Китай – Аргентина – 21:5 Канада – Бразилия – 12:10 Великобритания – Сингапур – 21:6 ЮАР – Хорватия – 8:19 Португалия – Казахстан – 10:8 Россия – Германия – 26:4 Мальта – Словакия – 13:11 Турнирное положение : Россия – 6 очков (2 матча) , Китай – 6 (2), Хорватия – 6 (2), Канада – 6 (2), Португалия – 6 (2), Великобритания – 3 (2), Казахстан – 3 (2), Бразилия – 3 (2), Мальта – 3 (2), Турция – 0 (1), Сингапур – 0 (1), Словакия – 0 (2), ЮАР – 0 (2), Германия – 0 (2), Аргентина – 0 (2).