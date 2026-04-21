  • Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
Тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч рассказал об эмоциях при прослушивании гимна перед матчем против Аргентины в дивизионе B на Кубка мира.

Соревнования проходят на Мальте. Россиянки обыграли аргентинскую команду со счетом 33:11.

– Когда заиграл гимн, что почувствовали?

– Это исторический день. Я еле сдержал слезы. Я вспомнил как десять лет назад мы выиграли первенство мира в Новой Зеландии. В составе тогда были Белла Маркоч, Маша Макарова, которые повзрослели, стали мамами, но отлично играют, что и показали сегодня. А с Полиной Поповой мы выигрывали первенство мира трижды! Уникальное достижение. Я вспоминал эти десять лет и шли мурашки по коже. И приятно, что это возвращение случилось в стране, где я пять лет жил и работал. Нам тут оказали теплый прием.

– Как оцениваете первый матч команды?

– Поздравляю всех с победой, зрители потратили 6 евро за вход и думаю они были удовлетворены, мы забили много голов на любой вкус. Я рад такому яркому возвращению. Волновались немножко, это было видно, но справившись с волнением, мы забили 33 гола. Мы плывем, мы забиваем, это хороший показатель. Да, мы пропустили 11 голов. Ничего не знали о сборной Аргентины, только в общих чертах. У нас есть время, чтобы улучшить игру в защите, – сказал Маркоч.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
сборная России жен (водное поло)
Сергей Маркоч
Кубок мира
водное поло
