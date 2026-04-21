  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
2

Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»

Ватерполистка Прокофьева: я улыбалась, когда зазвучал российский гимн.

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева рассказала об эмоциях при прослушивании гимна перед матчем против Аргентины в дивизионе B на Кубка мира.

Соревнования проходят на Мальте. Россиянки обыграли аргентинскую команду со счетом 33:11.

– Какие эмоции были, когда зазвучал гимн?

– Это гордость. Я улыбалась, когда он зазвучал, а потом начала его петь. В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?» Потом, когда начинаешь петь, уже внутренне состояние уже совершенно другое – и волнение, и гордость. Все вперемешку.

– Что можете сказать по матчу?

– Я считаю, что это достаточно неплохое начало. И хотя счет достаточно крупный, все равно были переживания. Были ляпы в защите, слегка ошалевшие в игру зашли. Поговорили с девчонками, что надо успокоиться и не будем торопиться, все сделаем. Когда первый гол пошел, второй, почувствовали соперника и уже пошло по накатанной. Это понятное волнение, некоторые игроки впервые на международной арене. Это был хороший задел на дальнейшие игры. Будем стараться стабилизироваться, даже больше психологически, к дальнейшим встречам, – сказала Прокофьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
водное поло
сборная России жен (водное поло)
Кубок мира
Екатерина Прокофьева
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы! Хорошее начало! Сначала нервозность просматривалась, потом освоились, но удалений как будто многовато, возможно иное судейство. Едем дальше, болеем за наших! ♥️✌️
Девочки молодцы! Болеем за вас! Желаем большой удачи в следующих матчах. И очень радостно слышать гимн России на международных соревнованиях.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
