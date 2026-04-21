Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
Пловец Егор Корнев оценил свое выступление в финале Кубка России в Санкт-Петербурге.
Сегодня Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 21,97.
– Вы нацеливались на такое время?
– Для меня это вообще тренировочный результат. Но по чистой случайности произошла небольшая накладка. Когда я сделал старт, у меня разошлись руки в стороны. Был большой наработанный запас, поэтому я смог приплыть первым. На международных стартах меня так никто прощать не будет. И мой отрыв должен быть не пару десятых, а полсекунды. Но ничего страшного, бывает. На то для меня это и тренировка.
– Как же случилась эта ошибка?
– Ну, руки были сухими, одну на тумбочке намочил – вот и расцепилось. Ничего страшного, такое бывает. Надо это принять. Стечение обстоятельств.
– Подведите итоги финала Кубка России для себя.
– Я хорошо выступил под нагрузкой. Пусть будет четыре с плюсом. Почти пять.
– Сколько дистанций вы готовите к чемпионату Европы?
– Три, а еще две эстафеты.
– В водных видах России официально вернулись флаг и гимн. Ваши эмоции?
– Я этим горжусь. Наконец‑то наш триколор на международной арене. Рад за страну. Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы российский гимн. Для меня это многое значит.
– Вы поедете на европейские старты перед Парижем?
– Нет‑нет, я пропущу. Очень много уже стартов, если честно. Подустал, надо чуть передохнуть. Увидимся на чемпионате России в Казани, – сказал Корнев.
Речь о европейских стартах перед ЧР, а не перед ЧЕ.
Журналист перепутал.