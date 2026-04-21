  Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»

Пловчиха Евгения Чикунова оценила свое выступление в финале Кубка России в Санкт-Петербурге.

Сегодня она победила на дистанции 100 метров брассом с результатом 1.06,75.

– Борьба в финале была хорошей. Все решили последние 10-15 метров. Я очень рада, что удалось победить. Заплыв прошел очень классно. Мне безумно понравилось ощущать этот соревновательный стресс.

– Насколько довольны собой на этом турнире?

– Если по пятибалльной шкале, это где‑то на три с половиной. Да, я ожидала другие секунды и скорости. Мы чуть‑чуть снижались к этому старту. Пока не знаю, чего не хватило. Будем это обсуждать с тренером. Мне хочется себя успокоить, что все нормально. Главное, что я боролась до конца.

– А как оцените свое серебро на 200 м комплексом?

– Пять из пяти! Мой тренер на удивление была очень рада. Хотя изначально не хотела ставить меня на эту дистанцию. Мне ее пришлось уговаривать. Прихожу после финала – Витта Владимировна идет ко мне, обнимает и целует. Говорит, что мной гордится. И правильно, что я настояла на своем.

– В водных видах официально вернулись флаг и гимн России. Ваши эмоции?

– Я безумно рада. Мы очень‑очень долго ждали это событие. Спасибо большое Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и всей команде, которые приблизили этот день для нас. Это просто мечта, которая сбылась! – сказала Чикунова.

