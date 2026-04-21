Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»

Юлия Ефимова: надеюсь, что отберусь на международные старты.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова подвела итоги финала Кубка России в Санкт-Петербурге.

Сегодня она стала второй на дистанции 100 метров брассом с результатом 1.07,30.

– Что скажете о финале?

– Я так рада, что все закончилось! Сотня для меня всегда была самой сложной дистанцией. Я понимаю, как плыть 50 и 200 метров брассом. А вот 100 метров по‑прежнему с трудом ловлю. Главное – начать быстро, но не утомиться слишком сильно, чтобы выдержать вторую половину. По ощущениям кажется, что я всегда плыву быстрее. А вот время показываю не очень. Тем не менее толком нормально не подводилась. А после финала 200 метров опять забеспокоила нога. Все‑таки я слишком возрастная, чтобы плавать эту дистанцию.

– Вам на сотне всего секунда осталась до норматива.

– Секунда – это много. Но я чувствую, что готова. Просто мне надо расплаваться.

– Какие будут старты до июньского чемпионата России?

– Я все еще не знаю, какие будут сборы. Со стартами все еще тяжелее. Но, может, сделаю шенгенскую визу и загляну на какие‑то этапы «Маре Нострум». Правда, хотела бы 24 мая освободить день, чтобы сходить в «Лужники» на финал Кубка России по футболу. Надеюсь, туда и «Спартак» пробьется.

– В водных видах России официально вернулись флаг и гимн. Ваши эмоции?

– Праздник большой, супер вообще. Поздравляю ватерполисток. Дождаться не могу, когда у пловцов это будет! Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору. Но с не меньшим удовольствием.

– Какую оценку по школьной шкале вы поставите самой себе за финал Кубка России?

– Четверку с плюсом. Я – молодец. Надо себя любить, хвалить. Мне нельзя слишком сильно настраиваться, уходить в работу. Мне надо всё делать в удовольствие, налегке, на эмоциях. Тогда я хорошо плыву.

Вот мне говорят: «У тебя старты лучше стали». Но я просто над ними перестала работать! Просто прыгаю с тумбочки. А раньше думала, как себя сильно вытолкнуть, как поставить ноги, как постараться. А сейчас просто стартую, и ноги толкаются лучше сами по себе.

– Вы так и на Олимпиаде можете полтинник проплыть.

– Шанс есть у всех, и многое решает фортуна. Главное – отобраться. Полтинник у меня природный. И он шел всегда сам по себе. В голове есть, что надо много зала, отрабатывать скорость. Но и тренировки надо менять в сторону легкости, – сказала Ефимова.