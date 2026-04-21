Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»

Чемпионка мира 2025 года в эстафете Александра Кузнецова назвала Олимпийские игры своей глобальной целью.

– Чемпионат мира в Сингапуре изменил вас как спортсменку?

– Думаю, да. Я начала мыслить по‑другому. И стала благодаря этому сильнее, как мне кажется.

– То есть, если бы не ротавирус, прогресс мог оказаться ещё более мощным?

– Я не отношу случившееся к каким‑то неудачным обстоятельствам. Как говорится, если Бог меня поставил на этот путь, значит, знал, что я его пройду. Я и прошла. Начала гораздо лучше понимать, что для меня по‑настоящему важно. Меня, например, не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России в этом году, отберусь ли на чемпионат Европы. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю.

– Мне кажется, вы не совсем честны. Если цель – Олимпийские игры, то чемпионат Европы по-любому часть этого пути, этап подготовки.

– Согласна. Но этап проходящий. А все проходящие старты – это лишь уроки, из которых надо постараться извлечь позитивный опыт. Даже если что‑то не получается, это все равно урок. Я больше не расстраиваюсь, наоборот, ищу плюсы и в этом опыте тоже. Начала так мыслить, и стало намного легче жить на самом деле, – сказала Кузнецова.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Александра Кузнецова
12 комментариев
Планирует выиграть на ОИ, но не может отобраться на Европу? Ха-ха, сказочница такая. Ну если ее только на эстафету потащат как обычно четвертым номером и то в победу верится с трудом
Максимум это третье место в эстафете.
Скорее всего, основной акцент для отбора сделала на ЧР в июне, сейчас просто под нагрузкой. Кроме юниоров (для которых ФБР основной отбор на Первенство Европы) тут и никто лучших результатов и не показывал.
Что за тупая отмазка плохих результатов.
ЧР и ЧЕ не важен оказывается)
А на самом деле банальная лень, не хочет пахать на тренировках, находится в зоне комфорта.
Не думаю, что не работает и ленится, просто не так талантилива и психология тоже не ок
Очередная болтушка и хвастуша😂
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с ЮАР в дивизионе B
сегодня, 06:03
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия разгромила Германию в дивизионе B
вчера, 17:14
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
21 апреля, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
21 апреля, 19:26
Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
21 апреля, 19:03
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
21 апреля, 18:32
Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»
21 апреля, 18:22
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
21 апреля, 16:50
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
21 апреля, 14:24
Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира
21 апреля, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем