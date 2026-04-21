Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»

Чемпионка мира 2025 года в эстафете Александра Кузнецова назвала Олимпийские игры своей глобальной целью.

– Чемпионат мира в Сингапуре изменил вас как спортсменку?

– Думаю, да. Я начала мыслить по‑другому. И стала благодаря этому сильнее, как мне кажется.

– То есть, если бы не ротавирус, прогресс мог оказаться ещё более мощным?

– Я не отношу случившееся к каким‑то неудачным обстоятельствам. Как говорится, если Бог меня поставил на этот путь, значит, знал, что я его пройду. Я и прошла. Начала гораздо лучше понимать, что для меня по‑настоящему важно. Меня, например, не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России в этом году, отберусь ли на чемпионат Европы. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю.

– Мне кажется, вы не совсем честны. Если цель – Олимпийские игры, то чемпионат Европы по-любому часть этого пути, этап подготовки.

– Согласна. Но этап проходящий. А все проходящие старты – это лишь уроки, из которых надо постараться извлечь позитивный опыт. Даже если что‑то не получается, это все равно урок. Я больше не расстраиваюсь, наоборот, ищу плюсы и в этом опыте тоже. Начала так мыслить, и стало намного легче жить на самом деле, – сказала Кузнецова.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.