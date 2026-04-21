Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира.

Перед началом матча женской сборной России по водному поло на Кубке мира прозвучал национальный гимн.

Турнир проходит на Мальте. Сегодня, 21 апреля, российские ватерполистки обыграли Аргентину (33:11) в дивизионе B.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Запрет действовал с 2022 года.