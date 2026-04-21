Видео
14

Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира

Перед началом матча женской сборной России по водному поло на Кубке мира прозвучал национальный гимн.

Турнир проходит на Мальте. Сегодня, 21 апреля, российские ватерполистки обыграли Аргентину (33:11) в дивизионе B.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Запрет действовал с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
водное поло
World Aquatics (FINA)
сборная России жен
Кубок мира
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я слышу скрежет зубов,наших не братьев!
Лёд тронулся ) И это не может не радовать )
Я думаю, это решение, вернуть нам флаг и гимн, вдохновит наших девочек на успешное выступление на КМ.
А чем типы из различных международных федераций, которые раньше отстраняли сборную, лишали флага и гимна даже в случае допуска, аргументируют сейчас потепление это? Что для них изменилось? Признали неправоту, изворачиваются, как ужи на сковородке, или просто молчат, как будто не было никакого отстранения?
Ответ volodin
Ничем. Так и пишут во всех подобных пресс-релизах "меры, принятые в 2022 году, было решено отменить и восстановить в правах РФ и РБ". Могут даже про "восстановить в правах" не писать, чтобы обыватель не понял, о чем именно речь
Ответ volodin
Аргумент один _ египтянин возглавляет федерацию, остальное понятно, знатно ему подвезли
Девочки, я плачу!!
Комментарий удален пользователем
Ответ papa buba diop
Комментарий удален пользователем
Его слышим мы, тут, в России, его слышат девчонки. , а на остальных - плевать
Ответ STB
Комментарий удален пользователем
А сыграли то как?
В комментариях какие-то нездоровые люди
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
