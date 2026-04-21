Климент Колесников: «Сейчас интересно попробовать объем дистанций, что уже пытался раньше. Посмотрим, потяну ли я пять дистанций»

Колесников: интересно попробовать объем дистанций, что уже пытался раньше.

Российский пловец Климент Колесников заявил, что хотел бы проплыть на чемпионате Европы пять личных дистанции и три эстафетные.

— Сколько дистанций на чемпионат Европы вы готовите?

— На данный момент — думаю, что пять личных и три эстафеты.

— Это же норматив Майкла Фелпса, который завоевал восемь золотых медалей на Олимпиаде-2008 в Пекине.

— Подготовка — это одно. А как получится по программе чемпионата Европы — уже другое. Будем смотреть и думать, что плыть, а что не плыть. Надо не загоняться, как мы попробовали в 2021 году в Будапеште. Я выиграл 100 метров кролем и на следующей же дистанции попробовал проплыть 100 метров на спине. И не попал в финал, было тяжело.

— Вы заматерели за эти пять лет?

— Сейчас строим подготовку, чтобы опять это попробовать. Плавание — циклический вид спорта, ты каждый день в воде. Надоедает, поэтому хочется разнообразия. Бросать себе какой-то вызов. Сейчас интересно попробовать объем дистанций, что уже пытался раньше. Чуть поднять выносливость. Посмотрим, потяну ли я пять дистанций.

— Какие?

— 50, 100, 200 метров на спине. А еще 50 и 100 метров кролем.

— То есть на Европе вы хотите выполнить «норматив Фелпса».

— В плане подготовки. А так на Фелпсе мы все выросли. Он всегда стоял как пример. Просто мне как спортсмену интереснее закладывать гораздо больше и максимизировать это. А потом уже отталкиваться от того, что я буду иметь, и как оно получится. Нежели чем взять просто 100 и 200 метров на спине, успокоившись на этом.

Как-то неинтересно это звучит. Все-таки хочется бросать себе вызовы и тренироваться по полной, при этом не перегружая себя энтузиазмом. Подходить с головой, в здравом уме. И с максимальными запросами к самому себе, — сказал Колесников.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже.