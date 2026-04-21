«Вынырнула и подумала: «Господи! Зачем я плыву эту дистанцию?» Но все того стоило». Чикунова о 200 м комплексом на Кубке России

Чикунова объяснила, почему плыла непрофильную дистанцию в финале Кубка России.

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова оценила свое выступление в финале Кубка России в Санкт-Петербурге.

Накануне Чикунова заняла второе место на 200 м комплексом (2.13,08), уступив Виктории Блиновой (2.12,60).

– Не знаю, что на меня нашло. Но на чемпионате Санкт‑Петербурга я решила взять себе 200 м комплексом. Показалось, что у меня получилось неплохо. Я стала третьей. На финале Кубка России позволяла программа соревнований. И я подумала, что и здесь проплыть 200 м комплексом – тоже интересная идея.

Тем более для меня эта дистанция – морально тяжелая история. Мне до жути сложно плыть 200 м комплексом. И вот я решила, что это будет отличная тренировка. На этой дистанции я – явно не фаворит. Но преодолеваю себя, меняя способы. Это идет явно на пользу.

– Теперь это ваша новая традиция?

– А вот не знаю. Вообще мой тренер Витта Владимировна (Новожилова) была против, чтобы я брала 200 м комплекс. Пришлось ее уговаривать, чтобы меня туда все‑таки поставили. И за день до мандатной комиссии я написала в чат: «Ни в коем случае меня не снимайте с 200 м комплексом ни при каких обстоятельствах».

Я очень боялась, что Витта Владимировна все‑таки додавит и скажет, что меня нужно снимать. В итоге я убедила, что нужно плыть. И получилось классно – это мое лучшее время. На данный момент я очень довольна.

– Какая часть заплыва была самой тяжелой?

– Спина. Это просто ужас какой‑то! Я не попала в поворот с дельфина на спину. Я практически не взяла вдох. Выход был всего семь метров. Вынырнула и подумала: «Господи! Зачем я плыву эту дистанцию?» Но все того стоило. Надо было чуть потерпеть.

– Не было страха, что вы на спине врежетесь в бортик?

– Я это контролировала. Но не знаю, как плыву спиной. У меня техника сто процентов неправильная. Я кручу головой, смотрю на ситуацию. Наверное, вы видели мой поворот. Надеюсь, вы не плакали – потому что плакала я в тот момент, когда тянулась и медленно разворачивалась. Но этого и следовало ожидать.

– Где вы оставляете больше сил – на 200 м брассом или комплексом?

– Интересный вопрос. Тебя по‑разному накрывает. Когда я плыву брассом, у меня полностью забиты руки. При этом ноги, кажется, нормально. На комплексе же наоборот. Я делаю поворот со спины на брасс и ощущаю, что все – у меня ноги никакие. Не знаю, чем я там толкаюсь. Но по ощущениям это вообще не мой брасс. Плыла как угодно, лишь бы девчонок догнать, – рассказала Чикунова.