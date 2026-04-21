  • Самусенко о финале Кубка России: «Питерская вода не прощает ошибок. Если ты немного начинаешь проваливаться, то она как зыбучие пески начинает тебя засасывать»
2

Пловец Самусенко сравнил воду в бассейне в Петербурге с «зыбучими песками».

Серебряный призер ЧМ-2025 в плавании Павел Самусенко рассказал о специфических свойствах воды в бассейне в Санкт-Петербурге.

Накануне Самусенко выиграл финал Кубка России на дистанции 50 метров на спине. Он показал результат 24,33 секунды.

– Какие это эмоции, когда позади остаются такие глыбы как Климент Колесников (24,51)?

– Клим еще не в лучшей своей форме. И я тоже. Так что в дальнейшем будет приятнее побеждать. А пока это как курсовка. Не надо ставить важные штампы в паспорта на этих соревнованиях. Можно считать это простартовкой.

– Для этого этапа довольны собой?

– Доволен на 7 из 10. Я еще не до конца привык к этой воде. И пока нет легкости, поэтому не получается удерживать максимальную скорость. В конце полтинника тебя начинает «якорить», как будто к тебе прицепляют баржу. И это резко начинает тяготить.

– А что не так с водой в этом бассейне? Вода она и есть вода.

– Так рассуждают обыватели. Но даже минимальные различия в количестве хлорки, меди в воде очень сильно меняют ее агрегатное состояние. Плотность всегда одинаковая. Но меняются дополнительная параметры. Питерская вода не прощает ошибок. Если ты немного начинаешь проваливаться, то вода как зыбучие пески начинает тебя засасывать. И ты уже не по воде плывешь, а закапываешься в ней.

– На финише была плотная борьба.

– Надо было в касание попасть. На полтиннике всё решают такие аспекты как старт, выход, касание. Мы с тренером очень долго работали над касанием. Надеюсь, сейчас всё правильно делаем.

– Радостно, что все трое призеров выполнили норматив на чемпионат Европы?

– Это показывает, какой у нас уровень плавания на спине. У нас каждый готов плыть. И если не один, то другой может выстрелить, – сказал Самусенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
logoсборная России
Павел Самусенко
Кубок России
Ну конечно же, ведь питерская вода росла на ленинградских улицах
