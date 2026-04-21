Сергей Фесиков: «Не скажу, что финал Кубка России крайне фееричный, но так и не должно быть. Феерию мы должны увидеть на чемпионате Европы»
Призер Олимпийских игр, спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков оценил перспективы российских пловцов на чемпионате Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
– Что вы ждете от нового сезона? Можно ли сказать, что у наших пловцов теперь идеальный календарь, с учетом допуска на международные соревнования, тем более под флагом и гимном?
– В этом году у нас действительно насыщенный календарь с большим количеством международных стартов. Наконец-то у спортсменов появляются приоритетные задачи по выступлению на чемпионате Европы в Париже.
Для нас это в самом деле ключевой турнир. Потому что за четыре года отсутствия в Европе нас действительно забыли, потеряли. И наша задача сейчас – вернуть статус. С нами всегда считались, нас уважали. И как-то подзабыла Европа, что мы существуем.
При общении со спортсменами я им говорю одно: очень большую работу делает Дмитрий Аркадьевич Мазепин как руководитель федерации, чтобы у нас открывались эти горизонты. И весь административный блок федерации тоже работает над тем, чтобы количество международных стартов увеличилось.
Хочется не просто форточку в Европу открыть, но и окно, целую дверь. И чтобы она больше никогда не закрывалась. А самое главное, чтобы мы, открыв дверь, хлопнули ей так сильно, чтобы нас запомнили.
У нас сейчас боевой состав, амбициозные ребята. И мы готовимся к Парижу в полном объеме, на полном газу. Сейчас этот локомотив движется, идет финал Кубка России. Он интересный, зрелищный. Не скажу, что крайне фееричный. Но так и не должно быть. Феерию мы должны увидеть на чемпионате Европы.
Ребята подходят планово к сезону, работают на перспективу. В следующем году в Будапеште пройдет чемпионат мира на длинной воде. Это важная точка отсчета, после которой мы выходим на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.
На днях у нас в федерации прошло общее собрание. Сейчас мы с главным тренером Андреем Шишиным планируем уже спортивный календарь на 2027 и 2028 годы. И как только он будет запущен, то всё, это прямая дорога в олимпийский сезон.
Времени уже нет. Надо брать быка за рога, двигаться вперед. И для немалого количества спортсменов из сборной России, возможно, это будет единственная Олимпиада в дальнейшей карьере. И этот старт нужно брать с ходу. Олимпийские игры – такой турнир, что-либо ты его забираешь, либо второго шанса может не быть, – сказал Фесиков.