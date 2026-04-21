  • Сергей Фесиков: «Не скажу, что финал Кубка России крайне фееричный, но так и не должно быть. Феерию мы должны увидеть на чемпионате Европы»
Сергей Фесиков: «Не скажу, что финал Кубка России крайне фееричный, но так и не должно быть. Феерию мы должны увидеть на чемпионате Европы»

Фесиков о российских пловцах: мы должны увидеть феерию на чемпионате Европы.

Призер Олимпийских игр, спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков оценил перспективы российских пловцов на чемпионате Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

– Что вы ждете от нового сезона? Можно ли сказать, что у наших пловцов теперь идеальный календарь, с учетом допуска на международные соревнования, тем более под флагом и гимном?

– В этом году у нас действительно насыщенный календарь с большим количеством международных стартов. Наконец-то у спортсменов появляются приоритетные задачи по выступлению на чемпионате Европы в Париже.

Для нас это в самом деле ключевой турнир. Потому что за четыре года отсутствия в Европе нас действительно забыли, потеряли. И наша задача сейчас – вернуть статус. С нами всегда считались, нас уважали. И как-то подзабыла Европа, что мы существуем.

При общении со спортсменами я им говорю одно: очень большую работу делает Дмитрий Аркадьевич Мазепин как руководитель федерации, чтобы у нас открывались эти горизонты. И весь административный блок федерации тоже работает над тем, чтобы количество международных стартов увеличилось.

Хочется не просто форточку в Европу открыть, но и окно, целую дверь. И чтобы она больше никогда не закрывалась. А самое главное, чтобы мы, открыв дверь, хлопнули ей так сильно, чтобы нас запомнили.

У нас сейчас боевой состав, амбициозные ребята. И мы готовимся к Парижу в полном объеме, на полном газу. Сейчас этот локомотив движется, идет финал Кубка России. Он интересный, зрелищный. Не скажу, что крайне фееричный. Но так и не должно быть. Феерию мы должны увидеть на чемпионате Европы.

Ребята подходят планово к сезону, работают на перспективу. В следующем году в Будапеште пройдет чемпионат мира на длинной воде. Это важная точка отсчета, после которой мы выходим на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

На днях у нас в федерации прошло общее собрание. Сейчас мы с главным тренером Андреем Шишиным планируем уже спортивный календарь на 2027 и 2028 годы. И как только он будет запущен, то всё, это прямая дорога в олимпийский сезон.

Времени уже нет. Надо брать быка за рога, двигаться вперед. И для немалого количества спортсменов из сборной России, возможно, это будет единственная Олимпиада в дальнейшей карьере. И этот старт нужно брать с ходу. Олимпийские игры – такой турнир, что-либо ты его забираешь, либо второго шанса может не быть, – сказал Фесиков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Сергей Фесиков
Федерация водных видов спорта России
плавание
чемпионат Европы
Дмитрий Мазепин
Кубок России
Андрей Шишин
logoЛос-Анджелес-2028
