  • Фесиков о чемпионате Европы: «Мы видим, что Бородин готов давать конкуренцию Маршану на 400 м комплексом»
Фесиков о чемпионате Европы: «Мы видим, что Бородин готов давать конкуренцию Маршану на 400 м комплексом»

Фесиков назвал российских пловцов, которые составят конкуренцию Маршану.

Призер Олимпийских игр-2012, спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков рассказал, кто может составить конкуренцию французскому пловцу Леону Маршану на чемпионате Европы.

Маршан – четырехкратный олимпийский чемпион Парижа-2024. Следующий чемпионат Европы также пройдет в столице Франции – с 31 июля по 16 августа 2026 года.

– Пройдет ли чемпионат Европы в Париже под лозунгом «Леон Маршан против остальных»? Реально ли составить конкуренцию этому французскому пловцу на каких-то дистанциях?

– Маршан доминировал на Олимпиаде-2024 в Париже, завоевав там четыре золотые медали. Но давайте прикинем. На дистанции 400 метров комплексом у нас есть Илья Бородин, который сейчас находится в сильной фазе подготовки. Мы видим, что он готов давать конкуренцию Леону. Я верю в Илью и уверен, что в Париже он покажет свои лучшие секунды.

200 комплекс – у нас сейчас растет классная плеяда комплексистов. Помимо Бородина есть Максим Ступин, есть Михаил Щербаков, есть Леша Сударев. Вот этот квартет будет двигать вперед рекорд России, приближаясь к рекордам Европы и мира, установленным Маршаном.

Конечно, на чемпионате мира в Сингапуре он показал космические секунды. Даже у меня при комментарии с трибуны того заплыва прям все дрожало. Я был свидетелем, когда Райан Лохте устанавливал рекорд 1:54. И когда Леон Маршан ушел вообще в другие реалии, на 1:52 – это очень круто. Но это и стимул для наших спортсменов, для тренировочного процесса. Мир не стоит на месте, а активно плывет. И нам надо повышать скорости для того, чтобы быть конкурентными.

200 метров брасс – я уверен, что наши брассисты проявят себя. У нас есть Кирилл Пригода, который абсолютно конкурентен, несмотря на возраст. Я уверен, что на Европе он даст бой.

200 метров баттерфляй – да, может быть, тут мы пока в полной мере не можем сравнить себя с Леоном. Но я верю в молодых ребят. Сейчас мы немножко просели именно в этой дисциплине. Однако у нас еще есть два года. И есть прекрасные юниоры. И знаете, за два года в мире происходит много изменений. Поэтому мы ждем молодых звездочек, которые смогут проплыть этот старт не за 1:55, а за 1:53 или даже 1:52. Тогда это будет уже борьба.

Вообще, у нас есть прекрасные спринтеры. Есть эстафеты, в которых мы можем плыть быстро. И наша основная задача – работать на победу. Это касается и мужских, и женских, и смешанных эстафет. Здесь надо подтвердить свой статус, который у нас был четыре года назад. Пора возвращаться в Европу и снова заявлять о себе, – сказал Фесиков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Мы видим, что он готов давать конкуренцию Леону. Я верю в Илью и уверен, что в Париже он покажет свои лучшие секунды.

Кто это мы?
И где конкретно увидели что Илья готов составить конкуренцию Маршану?
Мы видим, что он готов давать конкуренцию Леону. Я верю в Илью и уверен, что в Париже он покажет свои лучшие секунды. Кто это мы? И где конкретно увидели что Илья готов составить конкуренцию Маршану?
Ага, больному Максу Ступени даже не смог составить.
Ага, больному Максу Ступени даже не смог составить.
У Фесикова видимо своя реальность.
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Бразилию в 1/4 финала дивизиона B
сегодня, 18:21
Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей
сегодня, 12:20
Гурбанбердиева о РПП: «Это длится уже 15 лет. Был момент, когда я употребляла в качестве пищи сиропы от кашля или от боли в желудке»
сегодня, 11:47
Клепикова пропустит международную серию Mare Nostrum
сегодня, 06:21
ВидеоСпортс’’ покажет матчи 1/4 финала Евразийской ватерпольной лиги в прямом эфире
сегодня, 03:41ВидеоСпортс"
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла ЮАР в дивизионе B
вчера, 14:29
Михаил Дегтярев: «С начала года флаг России 42 раза поднимался на первенствах мира и Европы, Кубках мира. Это результат нашей дипломатической работы»
вчера, 10:19
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия разгромила Германию в дивизионе B
22 апреля, 17:14
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
21 апреля, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
21 апреля, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
сегодня, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Рекомендуем