Фесиков о чемпионате Европы: «Мы видим, что Бородин готов давать конкуренцию Маршану на 400 м комплексом»

Фесиков назвал российских пловцов, которые составят конкуренцию Маршану.

Призер Олимпийских игр-2012, спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков рассказал, кто может составить конкуренцию французскому пловцу Леону Маршану на чемпионате Европы.

Маршан – четырехкратный олимпийский чемпион Парижа-2024. Следующий чемпионат Европы также пройдет в столице Франции – с 31 июля по 16 августа 2026 года.

– Пройдет ли чемпионат Европы в Париже под лозунгом «Леон Маршан против остальных»? Реально ли составить конкуренцию этому французскому пловцу на каких-то дистанциях?

– Маршан доминировал на Олимпиаде-2024 в Париже, завоевав там четыре золотые медали. Но давайте прикинем. На дистанции 400 метров комплексом у нас есть Илья Бородин, который сейчас находится в сильной фазе подготовки. Мы видим, что он готов давать конкуренцию Леону. Я верю в Илью и уверен, что в Париже он покажет свои лучшие секунды.

200 комплекс – у нас сейчас растет классная плеяда комплексистов. Помимо Бородина есть Максим Ступин, есть Михаил Щербаков, есть Леша Сударев. Вот этот квартет будет двигать вперед рекорд России, приближаясь к рекордам Европы и мира, установленным Маршаном.

Конечно, на чемпионате мира в Сингапуре он показал космические секунды. Даже у меня при комментарии с трибуны того заплыва прям все дрожало. Я был свидетелем, когда Райан Лохте устанавливал рекорд 1:54. И когда Леон Маршан ушел вообще в другие реалии, на 1:52 – это очень круто. Но это и стимул для наших спортсменов, для тренировочного процесса. Мир не стоит на месте, а активно плывет. И нам надо повышать скорости для того, чтобы быть конкурентными.

200 метров брасс – я уверен, что наши брассисты проявят себя. У нас есть Кирилл Пригода, который абсолютно конкурентен, несмотря на возраст. Я уверен, что на Европе он даст бой.

200 метров баттерфляй – да, может быть, тут мы пока в полной мере не можем сравнить себя с Леоном. Но я верю в молодых ребят. Сейчас мы немножко просели именно в этой дисциплине. Однако у нас еще есть два года. И есть прекрасные юниоры. И знаете, за два года в мире происходит много изменений. Поэтому мы ждем молодых звездочек, которые смогут проплыть этот старт не за 1:55, а за 1:53 или даже 1:52. Тогда это будет уже борьба.

Вообще, у нас есть прекрасные спринтеры. Есть эстафеты, в которых мы можем плыть быстро. И наша основная задача – работать на победу. Это касается и мужских, и женских, и смешанных эстафет. Здесь надо подтвердить свой статус, который у нас был четыре года назад. Пора возвращаться в Европу и снова заявлять о себе, – сказал Фесиков.