45

Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B

Россия обыграла Аргентину на женском Кубке мира по водному поло.

21 апреля на Мальте стартовал квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

Сборная России в первой встрече обыграла команду Аргентины.

Кубок мира по водному поло

Мальта

Дивизион B

Квалификационный раунд

Женщины

Китай – Турция – 17:6

Великобритания – Португалия – 10:13

ЮАР – Казахстан – 8:11

Аргентина – Россия – 11:33

Хорватия – Словакия – 23:3

Канада – Германия – 13:8

Бразилия – Мальта – 11:10

Турнирное положение: Россия – 3 очка (1 матч), Китай – 3 (1), Казахстан – 3 (1), Португалия – 3 (1), Хорватия – 3 (1), Канада – 3 (1), Бразилия – 3 (1), Мальта – 0 (1), Германия – 0 (1), Турция – 0 (1), Великобритания – 0 (1), Словакия – 0 (1), ЮАР – 0 (1), Аргентина – 0 (1).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
водное поло
сборная России жен
Кубок мира
результаты
сборная Казахстана жен (водное поло)
сборная Словакии жен (водное поло)
сборная Великобритании жен (водное поло)
сборная Хорватии жен
сборная Китая жен (водное поло)
сборная Канады жен (водное поло)
Сборная Аргентины жен (водное поло)
сборная ЮАР жен (водное поло)
сборная Турции жен (водное поло)
сборная Германии жен (водное поло)
сборная Бразилии жен (водное поло)
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Женщины должны гораздо лучше выступить, чем мужчины.
Ответ Lina Starkova
Женщины должны гораздо лучше выступить, чем мужчины.
У женщин во втором дивизионе вообще нету соперников. Возможно только Канадки смогут напрячь, и то не факт.
Перевалили за ожидаемые тридцать. Итого 33:11. С почином! Всех с победой! Ждём завтра продолжения с Германией в этом же стиле.
Молодцы! Отличный результат! Решать вопрос повышения в высший дивизион!
Отличная победа! С началом🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Наши девчонки здесь явные фавориты, конечно. Надо возвращаться в высший дивизион. Аргентинкам сегодня не позавидуешь. Разрыв должен быть приличный.
Скажу честно не ожидал такого выноса от России. Думал меньше чем 30 голов забьют. Всё таки несколько лет без международных соревнований не могли пройти бесследно, но я рад что ошибался. Немного только смущает, что 11 голов пропустили. А вообще с почином женскую сборную России. Вот где-то бы ещё таблицу раздобыть, а то на Flash score нет её, в то время как таблица мужского кубка мира там была.
Да в одни ворота игра. 15:5 после второго периода. Ждём тридцатник в концовке.
После третьего периода 22:9. Квалификация для россиянок - это три игры для разминки, конечно. Уровень соперниц откровенно слабый.
Ответ Evgen Vynokurov
После третьего периода 22:9. Квалификация для россиянок - это три игры для разминки, конечно. Уровень соперниц откровенно слабый.
люди играют для души а не за бабло и медали от правительства
Ответ catcher69
люди играют для души а не за бабло и медали от правительства
Одно другому не мешает. Или они от бабла и медалей отказались бы, по-твоему?
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
