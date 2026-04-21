Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
Россия обыграла Аргентину на женском Кубке мира по водному поло.
21 апреля на Мальте стартовал квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B.
Сборная России в первой встрече обыграла команду Аргентины.
Мальта
Дивизион B
Квалификационный раунд
Женщины
Китай – Турция – 17:6
Великобритания – Португалия – 10:13
ЮАР – Казахстан – 8:11
Аргентина – Россия – 11:33
Хорватия – Словакия – 23:3
Канада – Германия – 13:8
Бразилия – Мальта – 11:10
Турнирное положение: Россия – 3 очка (1 матч), Китай – 3 (1), Казахстан – 3 (1), Португалия – 3 (1), Хорватия – 3 (1), Канада – 3 (1), Бразилия – 3 (1), Мальта – 0 (1), Германия – 0 (1), Турция – 0 (1), Великобритания – 0 (1), Словакия – 0 (1), ЮАР – 0 (1), Аргентина – 0 (1).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
45 комментариев
За Россию 👋👋👋
Женщины должны гораздо лучше выступить, чем мужчины.
У женщин во втором дивизионе вообще нету соперников. Возможно только Канадки смогут напрячь, и то не факт.
Перевалили за ожидаемые тридцать. Итого 33:11. С почином! Всех с победой! Ждём завтра продолжения с Германией в этом же стиле.
Молодцы! Отличный результат! Решать вопрос повышения в высший дивизион!
Кому нужна трансляция: https://vksport.vkvideo.ru/video-226418424_456243847?list=ln-2JbmxqZS76JWpXSyFA
Отличная победа! С началом🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Наши девчонки здесь явные фавориты, конечно. Надо возвращаться в высший дивизион. Аргентинкам сегодня не позавидуешь. Разрыв должен быть приличный.
Скажу честно не ожидал такого выноса от России. Думал меньше чем 30 голов забьют. Всё таки несколько лет без международных соревнований не могли пройти бесследно, но я рад что ошибался. Немного только смущает, что 11 голов пропустили. А вообще с почином женскую сборную России. Вот где-то бы ещё таблицу раздобыть, а то на Flash score нет её, в то время как таблица мужского кубка мира там была.
Да в одни ворота игра. 15:5 после второго периода. Ждём тридцатник в концовке.
После третьего периода 22:9. Квалификация для россиянок - это три игры для разминки, конечно. Уровень соперниц откровенно слабый.
люди играют для души а не за бабло и медали от правительства
Одно другому не мешает. Или они от бабла и медалей отказались бы, по-твоему?
