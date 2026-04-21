Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B

Россия обыграла Аргентину на женском Кубке мира по водному поло.

21 апреля на Мальте стартовал квалификационный раунд женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Сборная России в первой встрече обыграла команду Аргентины. Кубок мира по водному поло Мальта Дивизион B Квалификационный раунд Женщины Китай – Турция – 17:6 Великобритания – Португалия – 10:13 ЮАР – Казахстан – 8:11 Аргентина – Россия – 11:33 Хорватия – Словакия – 23:3 Канада – Германия – 13:8 Бразилия – Мальта – 11:10 Турнирное положение : Россия – 3 очка (1 матч) , Китай – 3 (1), Казахстан – 3 (1), Португалия – 3 (1), Хорватия – 3 (1), Канада – 3 (1), Бразилия – 3 (1), Мальта – 0 (1), Германия – 0 (1), Турция – 0 (1), Великобритания – 0 (1), Словакия – 0 (1), ЮАР – 0 (1), Аргентина – 0 (1).