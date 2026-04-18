Ефимова о финале Кубка России: «Выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 м. Это очень тяжелая дистанция, и сил тренировать ее уже особо нет»

Ефимова о Кубке России: выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 м.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что ей тяжело тренировать 200 м брассом.

Сегодня Ефимова стала второй на этой дистанции в финале Кубка России с результатом 2.27,58.

«Я вообще выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 метров. Это очень тяжелая дистанция, и сил тренировать ее уже особо нет. Максимум – использовать как тренировку, как рабочую дистанцию, чтобы прокачивать выносливость для 100 метров. После 200 метров «сотня» вообще кажется легкой», – сказала Ефимова.