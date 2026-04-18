Чикунова о результатах иностранных соперниц: «Девочки прибавляют, мир не стоит на месте»

Чикунова об иностранных соперницах: девочки прибавляют, мир не стоит на месте.

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что знает результаты иностранных соперниц.

Сегодня Чикунова победила на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России с результатом 2.21,48.

«Да, конечно, все нацелены на чемпионат Европы. Я вижу, что девочки прибавляют, мир не стоит на месте. Видела, что британка уже плыла быстрее 2.20 – это очень быстро. Я не скажу, что пристально слежу, но такие результаты невозможно не заметить. В целом, просто держу в голове, что происходит, но какой-то конкретной информации это мне не дает.

Я не буду это скрывать – всегда говорю честно. Думала, что будет быстрее, тем более что утром меня «убило». Обычно это показатель того, что вечером должно быть намного легче, можно не бояться плыть. Но в итоге меня накрыло примерно на 50% от утреннего состояния – меньше, чем обычно, но все равно ощутимо. Поэтому ситуация интересная.

Хотела показать время около 2.20. Я еще с утра выполнила отбор на чемпионат Европы, и для меня было очевидно, что я проплыву быстрее 2.24. Возможно, это прозвучит самоуверенно, но это не так – просто я реально оцениваю свои возможности», – сказала Чикунова.