Чикунова о результатах иностранных соперниц: «Девочки прибавляют, мир не стоит на месте»

Сегодня Чикунова победила на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России с результатом 2.21,48.

«Да, конечно, все нацелены на чемпионат Европы. Я вижу, что девочки прибавляют, мир не стоит на месте. Видела, что британка уже плыла быстрее 2.20 – это очень быстро. Я не скажу, что пристально слежу, но такие результаты невозможно не заметить. В целом, просто держу в голове, что происходит, но какой-то конкретной информации это мне не дает.

Я не буду это скрывать – всегда говорю честно. Думала, что будет быстрее, тем более что утром меня «убило». Обычно это показатель того, что вечером должно быть намного легче, можно не бояться плыть. Но в итоге меня накрыло примерно на 50% от утреннего состояния – меньше, чем обычно, но все равно ощутимо. Поэтому ситуация интересная.

Хотела показать время около 2.20. Я еще с утра выполнила отбор на чемпионат Европы, и для меня было очевидно, что я проплыву быстрее 2.24. Возможно, это прозвучит самоуверенно, но это не так – просто я реально оцениваю свои возможности», – сказала Чикунова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Тренироваться больше надо, тогда и "убивать" не будет.
Снизила к себе требования.
На 100 вообще забила.
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты
18 апреля, 16:39
Чикунова о допуске российских пловцов с флагом: «Морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя»
18 апреля, 11:09
Юлия Ефимова: «Я завидую футболистам и хоккеистам – у них длинный сезон, соревнования постоянно. А в плавании полгода готовишься, чтобы проплыть финал за 30 секунд»
18 апреля, 10:55
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем