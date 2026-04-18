Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты

Чикунова победила на 200 м брассом в финале Кубка России, Ефимова – 2-я.

18 апреля в Санкт-Петербурге прошел второй день финала Кубка России по плаванию. Плавание Финал Кубка России Санкт-Петербург Женщины 200 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 2.21,48 2. Юлия Ефимова – 2.27,58 3. Анастасия Шиленкова – 2,28.3 50 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 24,89 2. Арина Суркова – 24,90 3. Александра Кузнецова – 24,99 400 м, вольный стиль 1. Софья Дьякова – 4.09,08 2. Арина Пантина – 4.11,37 3. Арина Брыканова – 4.13,66 Мужчины 100 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 47,66 2. Александр Щеголев – 48,64 3. Владислав Резниченко – 48,71 200 м, баттерфляй 1. Александр Кудашев – 1.56,90 2. Егор Павлов – 1.58,07 3. Герман Зажирский – 1.59,39 200 м, комплекс 1. Михаил Щербаков – 1.57,12 2. Максим Ступин – 1.59,69 3. Илья Бородин – 2.00,86 1500 м, вольный стиль 1. Александр Степанов – 15.04,92 2. Андрей Филипец – 15.08,75 3. Иван Моргун – 15.12,69