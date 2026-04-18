Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты
18 апреля в Санкт-Петербурге прошел второй день финала Кубка России по плаванию.
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.21,48
2. Юлия Ефимова – 2.27,58
3. Анастасия Шиленкова – 2,28.3
50 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 24,89
2. Арина Суркова – 24,90
3. Александра Кузнецова – 24,99
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 4.09,08
2. Арина Пантина – 4.11,37
3. Арина Брыканова – 4.13,66
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 47,66
2. Александр Щеголев – 48,64
3. Владислав Резниченко – 48,71
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.56,90
2. Егор Павлов – 1.58,07
3. Герман Зажирский – 1.59,39
200 м, комплекс
1. Михаил Щербаков – 1.57,12
2. Максим Ступин – 1.59,69
3. Илья Бородин – 2.00,86
1500 м, вольный стиль
1. Александр Степанов – 15.04,92
2. Андрей Филипец – 15.08,75
3. Иван Моргун – 15.12,69
