  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты
4

Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты

Чикунова победила на 200 м брассом в финале Кубка России, Ефимова – 2-я.

18 апреля в Санкт-Петербурге прошел второй день финала Кубка России по плаванию.

Плавание

Финал Кубка России

Санкт-Петербург

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.21,48

2. Юлия Ефимова – 2.27,58

3. Анастасия Шиленкова – 2,28.3

50 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 24,89

2. Арина Суркова – 24,90

3. Александра Кузнецова – 24,99

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.09,08

2. Арина Пантина – 4.11,37

3. Арина Брыканова – 4.13,66

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 47,66

2. Александр Щеголев – 48,64

3. Владислав Резниченко – 48,71

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.56,90

2. Егор Павлов – 1.58,07

3. Герман Зажирский – 1.59,39

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков – 1.57,12

2. Максим Ступин – 1.59,69

3. Илья Бородин – 2.00,86

1500 м, вольный стиль

1. Александр Степанов – 15.04,92

2. Андрей Филипец – 15.08,75

3. Иван Моргун – 15.12,69

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
плавание
Кубок России
результаты
logoсборная России
logoЮлия Ефимова
Александр Щеголев
logoЕвгения Чикунова
logoАрина Суркова
Владислав Резниченко
Максим Ступин
logoДарья Клепикова
Егор Павлов
Софья Дьякова
Александр Кудашев
Михаил Щербаков
Анастасия Шиленкова
logoИлья Бородин
Александра Кузнецова
Герман Зажирский
logoЕгор Корнев
Арина Пантина
Иван Моргун
Александр Степанов
Андрей Филипец
Арина Брыканова
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Подскажите, а кто комментирует кубок России вместе с Панкратовым? Если честно, задолбал
Ответ Беспонтий пилат
Подскажите, а кто комментирует кубок России вместе с Панкратовым? Если честно, задолбал
Давыдов.
Несостоявшийся пловец.
Ответ Pankratoff
Давыдов. Несостоявшийся пловец.
Спасибо
Результаты как на первенстве бани.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B
сегодня, 06:11
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
вчера, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
вчера, 19:26
Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
вчера, 19:03
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
вчера, 18:32
Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»
вчера, 18:22
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
вчера, 16:50
Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»
вчера, 16:26
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
вчера, 14:24
Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира
вчера, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем