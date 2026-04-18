  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
1

Клепикова об игре на синтезаторе: «Надеюсь, соседи будут не против. Сейчас понимаю, что в детстве музыка сыграла огромную роль в воспитании характера»

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала о своем увлечении музыкой.

– Хотите сказать, что на «Круглом» в вашем распоряжении есть фортепиано?

– Как раз на этом сборе я на выходных купила себе синтезатор. Здесь его и буду оставлять между сборами. Живу я в комнате одна, к тому же этот синтезатор можно использовать с наушниками. Так что, надеюсь, соседи будут не против моей игры.

– Но ведь что‑то должно было подтолкнуть вас к приобретению инструмента?

– Я поняла, что провожу столько времени на сборах, что тренировки порой начинают угнетать. В таком состоянии начинаешь загружать голову еще сильнее, накручивать себя: кажется, будто вообще никак не развиваешься. Не говоря уже о том, что от плавания иногда банально хочется отвлечься – как раз для того, чтобы продолжать прогрессировать. Музыка мне очень помогает в этом плане: устала на тренировке или что‑то расстроило – любой эмоциональный груз как рукой снимает. <...>

– А сами могли бы себе представить такую картину: выходите на сцену в концертном платье, садитесь за рояль, откидываете крышку...

– Когда я выступала на экзаменах в музыкальной школе, тряслась так, что это надо было видеть... Для меня было невероятно волнительно выступать перед людьми: я была зажата и стеснительна, хотя играла хорошо. Хочется, на самом деле, этот страх побороть, выйти из зоны комфорта. Но сейчас мне банально не хватает практики на музыкальном инструменте.

– Ну так теперь у вас есть синтезатор.

– Может быть, сейчас поднаберусь опыта. А в конце сезона, если мне предложат сыграть перед всеми хотя бы здесь, на «Круглом», может быть, и соглашусь.

– А вообще бывают мысли начать более серьезно развиваться в музыке после того, как закончится плавание?

– Не знаю, для меня это пока что‑то из разряда фантазий. Сейчас понимаю, что в детстве музыка сыграла огромную роль в воспитании характера. Со мной занимался совершенно замечательный преподаватель, который действительно научил меня раскрываться через игру. До сих пор есть ощущение, что через музыку я могу выразить любые свои переживания, проявить свои истинные чувства. Но демонстрировать их миру я пока просто не готова – для меня это слишком сокровенное, – сказала Клепикова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России жен
плавание
logoДарья Клепикова
музыка
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Девушке только 21, ещё плавать и плавать, что за тупые вопросы от журналиста.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B
сегодня, 06:11
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
вчера, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
вчера, 19:26
Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
вчера, 19:03
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
вчера, 18:32
Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»
вчера, 18:22
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
вчера, 16:50
Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»
вчера, 16:26
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
вчера, 14:24
Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира
вчера, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем