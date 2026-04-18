Клепикова об игре на синтезаторе: «Надеюсь, соседи будут не против. Сейчас понимаю, что в детстве музыка сыграла огромную роль в воспитании характера»

Пловчиха Клепикова: музыка сыграла огромную роль в воспитании характера.

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала о своем увлечении музыкой.

– Хотите сказать, что на «Круглом» в вашем распоряжении есть фортепиано?

– Как раз на этом сборе я на выходных купила себе синтезатор. Здесь его и буду оставлять между сборами. Живу я в комнате одна, к тому же этот синтезатор можно использовать с наушниками. Так что, надеюсь, соседи будут не против моей игры.

– Но ведь что‑то должно было подтолкнуть вас к приобретению инструмента?

– Я поняла, что провожу столько времени на сборах, что тренировки порой начинают угнетать. В таком состоянии начинаешь загружать голову еще сильнее, накручивать себя: кажется, будто вообще никак не развиваешься. Не говоря уже о том, что от плавания иногда банально хочется отвлечься – как раз для того, чтобы продолжать прогрессировать. Музыка мне очень помогает в этом плане: устала на тренировке или что‑то расстроило – любой эмоциональный груз как рукой снимает. <...>

– А сами могли бы себе представить такую картину: выходите на сцену в концертном платье, садитесь за рояль, откидываете крышку...

– Когда я выступала на экзаменах в музыкальной школе, тряслась так, что это надо было видеть... Для меня было невероятно волнительно выступать перед людьми: я была зажата и стеснительна, хотя играла хорошо. Хочется, на самом деле, этот страх побороть, выйти из зоны комфорта. Но сейчас мне банально не хватает практики на музыкальном инструменте.

– Ну так теперь у вас есть синтезатор.

– Может быть, сейчас поднаберусь опыта. А в конце сезона, если мне предложат сыграть перед всеми хотя бы здесь, на «Круглом», может быть, и соглашусь.

– А вообще бывают мысли начать более серьезно развиваться в музыке после того, как закончится плавание?

– Не знаю, для меня это пока что‑то из разряда фантазий. Сейчас понимаю, что в детстве музыка сыграла огромную роль в воспитании характера. Со мной занимался совершенно замечательный преподаватель, который действительно научил меня раскрываться через игру. До сих пор есть ощущение, что через музыку я могу выразить любые свои переживания, проявить свои истинные чувства. Но демонстрировать их миру я пока просто не готова – для меня это слишком сокровенное, – сказала Клепикова.