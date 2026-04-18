Дарья Клепикова: «Я почувствовала, что стала более открытой, свободной внутренне, сильной ментально. Я реально была стесняшка»

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала, что стала сильнее ментально.

Накануне 21-летняя спортсменка выиграла финал Кубка России на дистанции 100 метров вольным стилем.

– Если сравнивать нынешнюю Дашу Клепикову с прошлогодней, она стала лучше?

– Если немножко отойти от плавания, я почувствовала, что стала более открытой, более свободной внутренне, более сильной ментально. Чемпионат мира – это ведь не только старты и результаты, но и испытание физическое и психологическое: много контактов, много интервью. Все это, наверное, и раскрыло меня по‑новому. Я реально стала ощущать себя иначе – и в плавании это сейчас помогает.

– То есть приехал в Сингапур гадкий утенок, а уехал оттуда белый лебедь (на ЧМ-2025 Клепикова взяла золото и серебро в эстафетах – Спортс’’)?

– Можно сказать и так. Я реально была стесняшка.

– После ЧМ вы рассказывали, что побоялись начинать финал стометровки вольным стилем слишком быстро. Объясните, в чем был страх?

– Я просто знаю, что у меня хорошая вторая половина, благодаря которой я способна так быстро проходить всю дистанцию. Но боюсь: если начну слишком сильно, то на финише могу просто встать. Как это, собственно, произошло в Сингапуре в финале на 100 м баттом.

Я уже в предварительном заплыве поняла, что есть шанс показать более высокое время и бороться за медаль, но в полуфинале плыла как обычно — побоялась экспериментировать. Начала спокойно, на финише всех догнала и установила рекорд России. А вот в финале начала дистанцию быстрее, чем даже плаваю личный «полтинник» – до такой степени во мне бил адреналин.

Не сказать, что это меня погубило, но сказалось довольно сильно. До сих пор много размышляю, что для меня все‑таки лучше и каким должен быть этот баланс. Сейчас, собственно, мы будем пробовать разные варианты – как на внутренних стартах, так и на международных.

– Вы следите за тем, что происходит на ваших дистанциях в мировом плавании? Как меняются скорости, меняется ли техника, стиль плавания?

– За рубежом большинство девочек очень накачанные, мышечные. Мне в этом плане еще расти до них и расти. С другой стороны, иногда кажется, что существует единая техника, но смотришь на рекордсменов мира – у каждого из них есть что‑то свое, природное, за счет чего люди и обходят соперников. Наверное, в этом и секрет: максимально развивать свои индивидуальные качества и уже под них подстраивать технику, – рассказала Клепикова.