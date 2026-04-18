Костин считает, что Россия не отстала от мирового плавания: «Мы не отстали ни в чем. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали»

Чемпион мира Костин считает, что российские пловцы не отстали от конкурентов.

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Олег Костин считает, что Россия не отстала от зарубежных конкурентов.

Накануне Костин победил в финале Кубка России в Санкт-Петербурге на дистанции 50 метров баттерфляем.

– Вы тут раскатываетесь, чтобы ударно выступить в июне на чемпионате России?

– Да нет времени раскатываться. Надо просто стартовать и стартовать. За счет этого набирать форму. Только такая работа приведет тебя к прогрессу на более высокие результаты. В идеале – на основном старте выдать свой максимум. Я стремлюсь к этому.

– Сборная России поедет на чемпионат Европы как полноценная команда, с флагом и гимном. Как это вы восприняли в команде?

– С большой радостью. Очень круто, что теперь с ноги мы можем открывать дверь и заходить на чемпионат. Я образно говорю, конечно. Уже нет никаких ограничений, и можно всем кричать: «Россия!» Это еще большее удовольствие, чем было раньше. Теперь такое чувство, что ты вновь приобрел давно потерянное. И это большое наслаждение, много эмоций.

– Не засиделись ли мы в изоляции? Не отстали от мирового плавания?

– Да ни в чем мы не отстали. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали. Ездили даже на международные старты. Шла целенаправленная подготовка. Просто были небольшие нюансы, которые в конечном итоге решили. И теперь мы участвуем как абсолютно полноценная сборная, – сказал Костин.