  Костин считает, что Россия не отстала от мирового плавания: «Мы не отстали ни в чем. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали»
Костин считает, что Россия не отстала от мирового плавания: «Мы не отстали ни в чем. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали»

Чемпион мира Костин считает, что российские пловцы не отстали от конкурентов.

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Олег Костин считает, что Россия не отстала от зарубежных конкурентов.

Накануне Костин победил в финале Кубка России в Санкт-Петербурге на дистанции 50 метров баттерфляем.

– Вы тут раскатываетесь, чтобы ударно выступить в июне на чемпионате России?

– Да нет времени раскатываться. Надо просто стартовать и стартовать. За счет этого набирать форму. Только такая работа приведет тебя к прогрессу на более высокие результаты. В идеале – на основном старте выдать свой максимум. Я стремлюсь к этому.

– Сборная России поедет на чемпионат Европы как полноценная команда, с флагом и гимном. Как это вы восприняли в команде?

– С большой радостью. Очень круто, что теперь с ноги мы можем открывать дверь и заходить на чемпионат. Я образно говорю, конечно. Уже нет никаких ограничений, и можно всем кричать: «Россия!» Это еще большее удовольствие, чем было раньше. Теперь такое чувство, что ты вновь приобрел давно потерянное. И это большое наслаждение, много эмоций.

– Не засиделись ли мы в изоляции? Не отстали от мирового плавания?

– Да ни в чем мы не отстали. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали. Ездили даже на международные старты. Шла целенаправленная подготовка. Просто были небольшие нюансы, которые в конечном итоге решили. И теперь мы участвуем как абсолютно полноценная сборная, – сказал Костин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат Европы
сборная России
Олег Костин
плавание
Федерация водных видов спорта России
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B
сегодня, 06:11
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
вчера, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
вчера, 19:26
Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
вчера, 19:03
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
вчера, 18:32
Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»
вчера, 18:22
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
вчера, 16:50
Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»
вчера, 16:26
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
вчера, 14:24
Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира
вчера, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем