Костин считает, что Россия не отстала от мирового плавания: «Мы не отстали ни в чем. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали»
Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Олег Костин считает, что Россия не отстала от зарубежных конкурентов.
Накануне Костин победил в финале Кубка России в Санкт-Петербурге на дистанции 50 метров баттерфляем.
– Вы тут раскатываетесь, чтобы ударно выступить в июне на чемпионате России?
– Да нет времени раскатываться. Надо просто стартовать и стартовать. За счет этого набирать форму. Только такая работа приведет тебя к прогрессу на более высокие результаты. В идеале – на основном старте выдать свой максимум. Я стремлюсь к этому.
– Сборная России поедет на чемпионат Европы как полноценная команда, с флагом и гимном. Как это вы восприняли в команде?
– С большой радостью. Очень круто, что теперь с ноги мы можем открывать дверь и заходить на чемпионат. Я образно говорю, конечно. Уже нет никаких ограничений, и можно всем кричать: «Россия!» Это еще большее удовольствие, чем было раньше. Теперь такое чувство, что ты вновь приобрел давно потерянное. И это большое наслаждение, много эмоций.
– Не засиделись ли мы в изоляции? Не отстали от мирового плавания?
– Да ни в чем мы не отстали. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали. Ездили даже на международные старты. Шла целенаправленная подготовка. Просто были небольшие нюансы, которые в конечном итоге решили. И теперь мы участвуем как абсолютно полноценная сборная, – сказал Костин.