Польша не допустит российских спортсменов до чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду

Польша не допустит российских прыгунов в воду до чемпионата Европы-2027.

Российских и белорусских прыгунов в воду не планируют допускать до чемпионата Европы, который должен пройти в Польше в 2027 году.

Об этом сообщила глава Польской федерации плавания, олимпийская чемпионка Отыля Енджейчак. Ее заявление приводит Polskie Radio.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах с флагом и гимном.

Однако, по словам Енджейчек, возможный допуск на чемпионат Европы-2027 в Польшу будет зависеть от боевых действий на Украине. При этом польская федерация не будет запрещать своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами в других странах.

«Я считаю, что несмотря на [полноценный] допуск россиян и белорусов, Польская федерация плавания не может рушить карьеры спортсменов, представляющих Польшу, и запрещать им выступать на крупных соревнованиях. Однако я хотела бы подчеркнуть, что мы не одобряем решение [World Aquatics]», – сказала Енджейчак.

