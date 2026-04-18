Польша не допустит российских спортсменов до чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду

Польша не допустит российских прыгунов в воду до чемпионата Европы-2027.

Российских и белорусских прыгунов в воду не планируют допускать до чемпионата Европы, который должен пройти в Польше в 2027 году.

Об этом сообщила глава Польской федерации плавания, олимпийская чемпионка Отыля Енджейчак. Ее заявление приводит Polskie Radio.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах с флагом и гимном.

Однако, по словам Енджейчек, возможный допуск на чемпионат Европы-2027 в Польшу будет зависеть от боевых действий на Украине. При этом польская федерация не будет запрещать своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами в других странах.

«Я считаю, что несмотря на [полноценный] допуск россиян и белорусов, Польская федерация плавания не может рушить карьеры спортсменов, представляющих Польшу, и запрещать им выступать на крупных соревнованиях. Однако я хотела бы подчеркнуть, что мы не одобряем решение [World Aquatics]», – сказала Енджейчак.

«Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится». Федерация Эстонии не поддержали допуск российских пловцов с флагом

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Polskie Radio
прыжки в воду
чемпионат Европы
отстранение и возвращение России
logoсборная России (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
logoПолитика
Значит, чемпионат состоится не в Польше, делов то.
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Неужели будет 4 раздел Речи Посполитой?)
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Можно просто перенести в другую страну. Условную Словению
Ответ Iron Alex
В Казань.
Ответ Iron Alex
В условную Россию тоже было бы неплохо
Вчера Андреева не допустила свентек
Ответ avcgloronalduMU
World aquatics, покажи свою власть и поставь на место уродов
Ответ Гранитный камушек в груди
Вы лучше объясните, почему «уpoды» из других стран и их спортсмены, которые поддерживают боевые действия во всём мире, в частности на Украине, участвуют во всех соревнованиях без всяких проблем?
что ещё от этих шакалов ждать
Ответ Kubinec_
что ещё от этих шакалов ждать
Отобрать соревнования как у Эстонии ЧМ по фехтованию. И 40 лет не давать наглецам никаких международных стартов.
Лишить их права проведения и Делов. Прецедент уже есть.
О курва, я пердоле - добавила Енджейчак, думая что микрофон уже выключен
Трамп заявил, что обновление ПВО Польши не входит в приоритет США
Здесь и думать не нужно, что делать. Решение Федерации фехтования в помощь. Не можете/ не хотите обеспечить участие всех отобравшихся на турнир, не суйте свой нос в проведение турнира
