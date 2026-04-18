  • Чикунова о допуске российских пловцов с флагом: «Морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя»
3

Рекордсменка мира и серебряный призер ЧМ на 200 м брассом Евгения Чикунова заявила, что полноценный допуск российских пловцов к соревнованиям добавляет мотивации.

Ранее международная федерация (World Aquatics) разрешила спортсменам из России выступать с флагом и гимном.

– С какими эмоциями вы встретили новость о возвращении сборной России флага и гимна? Вам это придало больше сил?

– Новость вышла в понедельник, и в плане подготовки еще усилиться не было возможности. Но морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя. Конечно, это очень долгожданное и отличное событие для нас всех. Этому невозможно не радоваться!

– Когда вы последний раз выступали под российским флагом на международных стартах?

– Я выигрывала первенство мира и Европы в 2019 году. Но на моей памяти еще был чемпионат Европы в Будапеште в 2021 году. По‑моему, мы там тоже выступали с флагом.

– Вам легче в этом сезоне отбираться на Европу, когда теперь двойной отбор – в апреле и в июне?

– Конечно, надо плыть быстро везде. Посмотреть, как мы вышли после зимы, какой накатали объем. Я не принижаю статус соревнований в Санкт‑Петербурге (накануне в финале Кубка России Чикунова заняла третье место на 50 м брассом – Спортс’’). Финал Кубка России – отличная простартовка. Мы немного снизили к нему объем работы. Вообще я планировала отсюда отбираться в Европу. Но посмотрим, как получится. Хочется пройти отбор. А физически – посмотрим, – сказала Чикунова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
А так мотивации не было?)
Типа всё уже выиграла?)
Британка уже в апреле плывёт 2.19.70 и Чикуновой нужно постараться чтобы взять золото на ЧЕ.
Лёгкой прогулки точно не будет.
Рекомендуем
Главные новости
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Германией в дивизионе B
сегодня, 06:11
Тренер ватерполисток Маркоч о гимне России на Кубке мира: «Это исторический день. Я еле сдержал слезы»
вчера, 20:07
Ватерполистка Прокофьева о российском гимне на Кубке мира: «В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?»
вчера, 19:26
Егор Корнев: «Сочту за честь представлять Россию и делать все, чтобы после моих побед поднимали наш флаг и играл бы гимн»
вчера, 19:03
Чикунова о финале Кубка России: «По пятибалльной шкале довольна собой на три с половиной. Ожидала другие секунды и скорости»
вчера, 18:32
Ефимова о возвращении флага пловцам: «Надеюсь, что отберусь на международные старты. Или буду смотреть по телевизору, но с не меньшим удовольствием»
вчера, 18:22
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
вчера, 16:50
Александра Кузнецова: «Меня не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России. Глобальная цель – Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю»
вчера, 16:26
Водное поло. Кубок мира (жен). Россия обыграла Аргентину в дивизионе B
вчера, 14:24
Гимн России прозвучал перед матчем женской сборной по водному поло на Кубке мира
вчера, 14:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем