Чикунова о допуске российских пловцов с флагом: «Морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя»

Рекордсменка мира и серебряный призер ЧМ на 200 м брассом Евгения Чикунова заявила, что полноценный допуск российских пловцов к соревнованиям добавляет мотивации.

Ранее международная федерация (World Aquatics) разрешила спортсменам из России выступать с флагом и гимном.

– С какими эмоциями вы встретили новость о возвращении сборной России флага и гимна? Вам это придало больше сил?

– Новость вышла в понедельник, и в плане подготовки еще усилиться не было возможности. Но морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя. Конечно, это очень долгожданное и отличное событие для нас всех. Этому невозможно не радоваться!

– Когда вы последний раз выступали под российским флагом на международных стартах?

– Я выигрывала первенство мира и Европы в 2019 году. Но на моей памяти еще был чемпионат Европы в Будапеште в 2021 году. По‑моему, мы там тоже выступали с флагом.

– Вам легче в этом сезоне отбираться на Европу, когда теперь двойной отбор – в апреле и в июне?

– Конечно, надо плыть быстро везде. Посмотреть, как мы вышли после зимы, какой накатали объем. Я не принижаю статус соревнований в Санкт‑Петербурге (накануне в финале Кубка России Чикунова заняла третье место на 50 м брассом – Спортс’’). Финал Кубка России – отличная простартовка. Мы немного снизили к нему объем работы. Вообще я планировала отсюда отбираться в Европу. Но посмотрим, как получится. Хочется пройти отбор. А физически – посмотрим, – сказала Чикунова.