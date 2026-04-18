  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  Юлия Ефимова: «Я завидую футболистам и хоккеистам – у них длинный сезон, соревнования постоянно. А в плавании полгода готовишься, чтобы проплыть финал за 30 секунд»
Ефимова заявила, что завидует футболистам и хоккеистам из-за их длинного сезона.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что завидует футболистам и хоккеистам из-за их длинного сезона.

В пятницу Ефимова выиграла финал Кубка России на дистанции 50 метров брассом. Она показала результат 30,86 секунды.

– Как прошел ваш финал?

– Быстро. Но хотелось бы еще быстрее. Я ждала, что время будет получше. Поэтому немного расстроилась. Но хорошо, что победила. Этого давно не было, приятное чувство.

– Есть ли у вас цель отобраться на чемпионат Европы именно сейчас?

– Я все‑таки готовлю пик формы на июньский чемпионат России, если до него доплыву. А сейчас у меня не та форма, не то настроение, не те соревнования. Это пока первые более‑менее нормальные состязания в сезоне, не считая отбор на них. Мы тут один раз проплыли с утра, и всё.

Я уже миллион раз говорила, что мне нужна простартовка, что нужно «расплываться» и набирать форму, приобретать уверенность в себе через старты. Если честно, я так завидую футболистам и хоккеистам. У них идет длинный сезон, соревнования постоянно. А что в плавании? Полгода готовишься, тренируешься – чтобы проплыть финал за 30 секунд. Это же мгновение!

– Какое вам нужно время, чтобы отобраться на чемпионат Европы?

– Я даже не смотрела. Нужно и норматив выполнить, и в первые два места на российских соревнованиях попасть. Но я не знаю, нас ведь сейчас полноценно допустили? Раньше на чемпионат Европы можно было брать до четырех человек, потом вы предварительные старты плывете все вместе, а в полуфинал попадают только два человека от одной страны. Но я даже не знаю, какая будет схема.

– Насколько вы ждете возвращения флага и гимна, что будет как в старые добрые времена?

– Очень хочется хоть раз еще это испытать. Даже пускай и на трибуне! Это очень классно. Это долгожданный исторический момент. Сначала был ковид, потом отстранение. Сколько уже лет прошло, когда мы выступали нормально на соревнованиях полной командой, с флагом и гимном? Все очень ждем, и сейчас сборная России на большом эмоциональном подъеме, – сказала Ефимова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЮлия Ефимова
плавание
logoсборная России жен
чемпионат России
Кубок России
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без фоток Юлии статья не читается как-то...
Поддержу вас, интервью в целом хорошее, но без фото тема бесспорно не раскрыта)))
…без фоток из бассейна
Эх, утеряно искусство заголовков. Раньше бы написали "Ефимова - мы завидуем долгоиграющим футболистам, у нас в плавании все заканчивают за 30 секунд"
Футболисты тоже ныряют, только на поле и не меньше плавцов
Лучшие получают звонкое прозвище - дельфин
Что значит не меньше? Гораздо чаще! Соболев так вообще на сегодня сильнейший дельфинист России...
да ладно
футболистам и хоккеистам можно завидовать только из-за уровня зарплат
такой график матчей никому не хочется, особенно в хоккее
Хоккеисты постоянно говорят, что лучше играть, чем тренироваться.
Так любой спортсмен скажет
А как им завидуют лыжники, биатлонисты... :)
у Биаланистов и лыжников частые старты зимой
Жаль, нет фотографий Юлии Ефимовой. Было бы на что посмотреть хотя бы. Девушка красивая.
Некорректно сравнивать командные виды спорта с индивидуальными .
А как же эстафета?
А на заводе работать ещё лучше. И разрешают в отпуск вообще не ходить. Красота.
Стартовал чемпионат мира... Поэтому надо завидовать снукеристам, где один матч может идти три дня
Особенно у какого нибудь сан Хосе который а отпуск на полгода ушел
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
